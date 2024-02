Numeri vincenti Million Day/ L’estrazione di oggi 29 febbraio 2024

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: ARRIVERÀ IL MILIONE A FEBBRAIO?

Due nuove estrazioni del Million Day anche in questo giovedì 29 febbraio. Il concorso non va mai in pausa ed è attivo 365 giorni l’anno, eccezionalmente in quest’anno bisestile, 366! Nel mese di febbraio, nessuno è riuscito a portare a casa la cifra da un milione di euro. A gennaio, invece, sono stati ben quattro i milionari, l’ultimo proprio il 31 gennaio a Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria. Prima ancora avevano vinto fortunati di Roma, Milano e Rende, in provincia di Cosenza. Febbraio, invece, non è stato un mese fortunato: fino a questo momento, nessun milionario è arrivato. La vittoria da un milione di euro arriverà invece oggi, 29 febbraio? Lo scopriremo a breve: sono infatti due le estrazioni, la prima alle 13 e la seconda alle 20.30.

In ogni estrazione del Million Day è possibile vincere un milione. Per giocare basta scegliere cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55. Su questi andrà puntato un euro, costo fisso della giocata. Per l’Extra Million Day, invece, le regole sono uguali. Il concorso aggiuntivo invece permette di vincere fino a 100.000 euro ma i numeri vincenti saranno estratti sui 50 non fortunati del gioco principale. Il meccanismo permette infatti di vincere in entrambi i concorsi, essendo tra loro compatibili. Dopo aver puntato un euro sui propri numeri preferiti, in ricevitoria o sul sito ufficiale del concorso, i numeri potranno essere controllati proprio sul sito web del Million Day o portando la schedina cartacea nei centri Sisal.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 27 – 33 – 38 – 39 – 51

EXTRA MILLION DAY: 14 – 25 – 32 – 48 – 54

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











