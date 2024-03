Million Day/ Numeri vincenti ed estrazione di oggi 15 marzo 2024

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LE ULTIME VITTORIE MILIONARIE

Al Million Day si partecipa quotidianamente scegliendo cinque numeri compresi tra l’1 e il 55. Si tratta di un concorso giornaliero che permette di vincere fino a un milione di euro con due estrazioni, la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. La giocata può essere semplice, plurima o sistemica: è possibile inoltre anche giocare in abbonamento fino a 10 volte, ripetendo dunque la stessa giocata. Per partecipare basta puntare solamente un euro: questo, infatti, è il costo della giocata del concorso quotidiano. Aggiungendone un altro, invece, si può giocare all’Extra Million Day, che mette in palio altri 100.000 euro seguendo le stesse regole: in questo caso, però, i numeri saranno estratti sui 50 non vincenti del concorso principale. Dunque è possibile vincere su entrambi i concorsi avendo combinazioni vincenti differenti.

Estrazione Million Day: i numeri vincenti/ Le cinquine di oggi 14 marzo 2024

Nel mese di marzo, è arrivata solamente una vittoria da un milione di euro: è avvenuto ad Alatri, in provincia di Frosinone, il 6 marzo, con i numeri 5, 12, 20, 44 e 48. Il milionario precedente era arrivato a gennaio, il 31 del mese, a Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria. Sempre a gennaio altre tre vittorie si sono registrate a Roma, Milano e Rende, in provincia di Cosenza. Dunque nessuna vittoria al Million Day è arrivata nel mese di febbraio mentre al momento solamente una a marzo. Nella doppia estrazione di oggi, arriverà un’altra maxi vittoria da sei zeri? Lo scopriremo solamente dopo l’ultima estrazione, quella serale delle 20.30.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 6 – 19 – 27 – 48 – 51

EXTRA MILLION DAY: 10 – 20 – 41 – 49 – 52

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

