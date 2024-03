Million Day: i numeri vincenti/ Grande attesa per l’estrazione di oggi 14 marzo 2024

MILLION DAY: COME GIOCARE E LE PROBABILITÀ DI VINCERE

Giocare al Million Day è un impegno quotidiano: ogni giorno il concorso offre due appuntamenti, il primo alle 14 e il secondo alle 20.30. Si tratta di due concorsi nei quali è possibile vincere fino a un milione di euro ma i premi partono già da due numeri indovinati e vanno via via a salire. Per partecipare al concorso basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e puntare su questi un euro. Si può poi scegliere di avanzare la giocata semplice, oppure plurima o sistemica o ancora di farlo in abbonamento per avanzare la propria giocata più di una volta.

ESTRAZIONE MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI/ Ecco le cinquine di oggi 13 marzo 2024

Ricordiamo inoltre che si può aggiungere il concorso dell’Extra Million Day, un gioco aggiuntivo che invece mette in palio fino a 100.000 euro giocando allo stesso modo cinque numeri che andranno scelti sempre tra l’1 e il 55. In questo caso, però, verranno estratti sui 50 non vincenti del concorso principale. Andiamo ora a vedere le probabilità di vincita: andare a premio ha una probabilità di circa 1 su 17. Per una giocata singola MillionDay+EXTRA MillionDay, la probabilità di vincere un premio è pari a circa 1 su 8. Indovinare due numeri ha una probabilità di 1 su 17.7. Tre numeri, invece, ha una possibilità su 284. 1 su 13.915 le probabilità di indovinare 4 premi mentre 1 su 3.478.761 quella di centrare i 5 numeri. Nel mese in corso un milione di euro è stato vinto fino ad ora solamente una volta, il 6 marzo: arriverà oggi la seconda vincita milionaria?

MILLION DAY/ Scopri l'estrazione dei numeri vincenti di oggi 12 marzo 2024

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 10 – 19 – 41 – 46 – 51

EXTRA MILLION DAY: 3 – 25 – 29 – 35 – 47

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA