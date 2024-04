Million Day/ Numeri vincenti ed estrazione di oggi 2 aprile 2024

MILLION DAY: DUE ESTRAZIONI PER SFIDARE LA SORTE

Passate le feste pasquali, siamo pronti a tornare alla routine di sempre che include lavoro, studio, scuola, faccende di casa, commissioni ma anche il nostro gioco preferito: il Million Day. Attenzione, però: non c’era di certo bisogno di attendere questo martedì 2 aprile per giocare al fortunato concorso. Questo, infatti, come amiamo ricordare non va mai in vacanza e ci offre la possibilità di giocare ogni giorno, 365 giorni l’anno, uno in più in questo 2024 bisestile.

Si tratta infatti di un gioco quotidiano che ci fa compagnia sempre, con due estrazioni al giorno: la prima, aggiunta ormai un anno fa, alle 13, e la seconda, quella classica delle 20.30. Ma come si fa per partecipare a questo concorso che ci permette di vincere premi alti e importanti puntando solamente un euro sui nostri numeri preferiti?

Proprio la scelta dei numeri è il primo passo per partecipare al Million Day. Si dovranno scegliere ben cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55. Una volta scelta la propria combinazione preferita andrà avanzata la giocata: questo si può fare sul sito del concorso, in ricevitoria tramite schedina cartacea o anche tramite l’app My Lotteries che permette di tentare la fortuna giocando al concorso del Million ma anche ad altri fortunati giochi. Dopo aver avanzato la giocata al costo di un euro bisognerà attendere l’estrazione prescelta per controllare i numeri e scoprire se i propri siano o meno vincenti. Le categorie di vincita partono da due numeri indovinati fino ad arrivare ovviamente a cinque.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 2 – 16 – 23 – 42 – 53

EXTRA MILLIONDAY: 9 – 27 – 30 – 31 – 33

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











