Million Day/ Numeri vincenti ed estrazione di oggi 7 aprile 2024

Il weekend è ormai giunto al termine, ma prima di salutarlo è il momento di scoprire l’esito dell’estrazione del Million Day e del concorso ad esso associato, l’Extra Million Day, di oggi, domenica 7 aprile 2024. L’ultima vincita è piuttosto recente. Il massimo premio infatti è stato assegnato martedì 2 aprile 2024, portando a quota 280 i milionari dal lancio del gioco. La Dea bendata in quel caso ha baciato Torino. I numeri giocati erano 1, 29, 37, 50 e 51. La speranza è ovviamente che presto ci sia qualche altro fortunato. Le probabilità di indovinare cinque numeri su cinque sono di 1 su 3.478.761, ma non ci si deve mai arrendere. Per scoprire se ce l’abbiamo fatta o meno dobbiamo andare a vedere quale combinazione è stata estratta dal sorteggio.

Million Day, estrazione numeri vincenti/ Ecco le cinquine di oggi 6 aprile 2024

L’appuntamento come di consueto è doppio: alle 13.00 e alle 20.30. È possibile giocare entro i 10 minuti antecedenti all’estrazione e dopo 5 minuti dalla sua comunicazione. Per coloro che non le conoscessero, andiamo a ricordare quelle che sono le regole del gioco. È necessario scegliere, per entrambi i concorsi, cinque numeri che sono compresi tra l’1 e il 55. Nel caso in cui ci sia corrispondenza completa tra questi e quelli estratti, è possibile festeggiare. Indovinandoli tutti, infatti, il giocatore si porterà a casa un milione per il gioco principale e fino a 100.000 euro per l’Extra Million Day. Non sono da sottovalutare però i premi cosiddetti minori, che possono comunque essere molto alti. Non resta dunque che incrociare le dita.

Million Day: i numeri vincenti/ Le cinquine dell'estrazione di oggi 5 aprile 2024

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 6 – 9 – 33 – 44 – 48

EXTRA MILLIONDAY: 4 – 7 – 8 – 35 – 45

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY:

EXTRA MILLIONDAY:

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA