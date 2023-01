Million Day, numeri vincenti/ Estrazione del 19 gennaio 2023

MILLION DAY: ESTRAZIONE DEL 19 GENNAIO 2023

Eccoci tornati con il classico appuntamento quotidiano con il Million Day e l’Extra MillionDay, i giochi a premi che mettono in palio ogni giorno fino ad 1 milione di euro! Giocare è semplicissimo e non richiede alcuna particolare abilità, mentre sembra anche che le possibilità di vincere non manchino affatto. Da quando il gioco è stato lanciato la prima volta, infatti, le vincite sono state complessivamente 235, che hanno reso milionari altrettanti giocatori, senza considerare tutte le vincite minori.

Nel corso del 2023, però, sembra che nell’ambito del Million Day la Dea Bendata non abbia ancora deciso di premiare nessuno. Tuttavia, va anche detto che nel corso del solo mese di dicembre sono stati vinti ben 6 milioni, di cui l’ultimo il 31 dicembre, con una scommessa piazzata da Rivalta di Torino. Precedentemente, invece, avevano vinto due giocatori, uno da Massafra (in provincia di Taranto) il 16 dicembre, ed un altro da Savona il 14 dicembre. Le ultime tre vincite del Million Day, invece, sono state segnate tutte contemporaneamente il 9 dicembre, con due scommesse piazzate da Roma ed una da Napoli.

COME GIOCARE AL MILLION DAY

Allettati dalle possibili vincite in palio nel Million Day e nell’Extra MillionDay, qualche possibile nuovo giocatore potrebbe chiedersi come fare a piazzare la propria scommessa. Innanzitutto, ricordiamo che si tratta di un gioco semplicissimo, mentre le scommesse possono essere concretamente piazzate sia online, sul sito dedicato o con l’app MyLotteries, che in una qualsiasi ricevitoria Sisal.

Per vincere il milione in palio nel Million Day basterà indovinare i 5 numeri che vengono estratti ogni sera alle 20:30, scegliendoli tra l’1 e il 55 al costo di appena 1 euro. Per chi fosse indeciso, c’è anche la possibilità di scommettere su più cinquine con la giocata plurima, al costo di 1 euro ogni 5 numeri scommessi. Infine, vi è anche la possibilità di piazzare una giocata sistemistica, scegliendo tra 6 e 9 numeri per massimizzare le possibilità di vincita. Infine, con ogni scommessa basterà aggiungere 1 euro per partecipare all’Extra Million Day, una seconda estrazione fatta sui 50 numeri rimasti.

MILLION DAY: I NUMERI FORTUNATI

Nel contesto del Million Day e dell’Extra MillionDay, inoltre, esistono anche dei numeri fortunati, di cui tiene conto lo stesso sito dedicato al gioco. Questi, basati sulle ultime 50 estrazioni di entrambi i giochi, sono i numeri usciti più volte, di fatto i più fortunati che potrebbero dare qualche utile suggerimento sui numeri da scegliere per la propria giocata. Nella prima estrazione il più fortunato è il 9, con 46 presenze, seguito a ruota dal 26 con 43 presenze. Seguono ancora il 53 (42 estrazioni), il 52 ed, infine, il 30, entrambi con 41 presenze. Per quanto riguarda l’Extra Million Day, invece, il più fortunato è il 5 con 40 presenze, seguito dal 32, con 39 estrazioni. La lista prosegue con il 7 (38 estrazioni), il 46 (37) e il 22 (con 36 presenze su 50).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 GENNAIO 2023

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 19 GENNAIO 2023

