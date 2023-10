Million Day: numeri vincenti/ Estrazione delle cinquine di oggi lunedì 16 ottobre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: VERSO I NUMERI VINCENTI, SI ASPETTA IL MILIONE

Una nuova settimana è appena iniziata e anche oggi, lunedì 16 ottobre 2023, vanno in scena le estrazioni del Million Day e del concorso ad esso associato, l’Extra Million Day. La possibilità di diventare milionari è allettante per molte persone. È per questo motivo che l’attesa per l’esito del concorso è tanta. I primi numeri vincenti come di consueto arrivano alle 13.00, gli altri per le 20.30. Chissà se saranno fortunati. L’ultima vincita, in tal senso, risale a sabato scorso.

Estrazione Million Day: dei numeri vincenti/ Ecco le cinquine di oggi 15 ottobre 2023

In attesa delle estrazioni, ad ogni modo, ricordiamo le regole del gioco. L’obiettivo dei giocatori è come sempre quello di fare coincidere i propri cinque numeri con quelli estratti in una delle quattro estrazioni. I fortunati che ci riescono ottengono ben 1 milione di euro per il Million Day e 100 mila euro per l’Extra Million Day. È possibile giocare in ricevitoria oppure comodamente online. Le modalità sono diverse: giocata singola, giocata plurima e giocata sistemistica (con sistema integrale o ridotto).

Estrazione Million Day/ Scopri i numeri vincenti delle cinquine di oggi 14 ottobre 2023

RITARDATARI E FREQUENTI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

In vista delle estrazioni di Million Day ed Extra MillionDay di oggi, lunedì 16 ottobre 2023, possiamo anche dare velocemente un’occhiata alle statistiche aggiornate del concorso, dato che spesso ispirano i giocatori che sono in dubbio fino all’ultimo sui numeri da giocare. Per quel che riguarda il concorso principale, la classifica dei ritardatari vede ancora in vetta il 4 con 48 assenze. Dietro, più distanti, ci sono il 51, con 39 assenze e il 41 con 29 assenze. La classifica dei frequenti invece vede ancora primeggiare il 54, che si è ripetuto per 58 estrazioni; a inseguirlo ci sono il 17 con 56 estrazioni e la coppia composta da 25 e 37, entrambi con 47 estrazioni.

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Ecco le cinquine di oggi 13 ottobre 2023

Andiamo ora alle statistiche dell’Extra MillionDay, il concorso parallelo. La classifica dei ritardatari non ha subito grandi variazioni rispetto alle scorse estrazioni. Ancora in vetta è il 54 con 59 assenze. Dietro, molto lontani, il 37 con 39 assenze e l’8 con 37 assenza. La classifica dei frequenti invece ha ora in testa il 38 con 52 presenze. Dietro ci sono il 13 con 48 presenze e il 41 con 47 presenze. Tutto ciò in vista dell’estrazione di oggi, che potrebbe cambiare gli scenari.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13.00

6 – 12 – 26 – 34 – 55

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 16 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13.00

5 – 9 – 19 – 23 – 45

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 16 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA