Quanti minuti mancano alle ore 20:30? E’ il secondo classico appuntamento con l’estrazione del gioco del Million Day che anche oggi, mercoledì 24 luglio 2024, torna a farci visita come da programmi. Dopo le giocate delle ore 13:00 un’altra grande opportunità per portarsi a casa il malloppo e vedendo le ultime vincite fortunate chissà che anche fra di noi non vi sia qualche potenziale milionario con in mano il biglietto fortunato e i cinque numeri vincenti.

La scorsa domenica, 21 luglio, è stato vinto un milione di euro con l’estrazione Million Day delle ore 13:00, di conseguenza sono saliti a ben 298 i fortunati vincitori nella storia di questo gioco, ma l’evento più incredibile si è verificato il 18 luglio, quando ben in nove hanno centrato i famosi cinque numeri (dall’1 al 55) del Million Day, portandosi quindi a casa nove milioni di euro, uno a testa, sempre nell’estrazione delle ore 13:00, la prima del giorno. Sperando che anche voi possiate unirvi al gruppo fortunato, vi lasciamo ai numeri vincenti del Million Day e all’estrazione delle ore 20:30 di oggi, 24 luglio 2024.