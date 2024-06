Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 25 giugno 2024

MILLION DAY, ANCORA DUE APPUNTAMENTI (FORTUNATI?)

Il Million Day torna anche oggi, pronto a fare compagnia a migliaia e migliaia di giocatori in tutta Italia che vorranno tentare la fortuna con questo gioco semplice, immediato e facilissimo. Si tratta di un concorso che non va mai in pausa: nessuno stop, nessuna vacanza, nessun istante senza. Il gioco, infatti, fa compagnia ogni giorno a tutti coloro che vogliono partecipare ad una delle due estrazioni due offre: una doppia possibilità di vincita che lo rende ancora più amato da tutti gli italiani, che hanno appunto la possibilità di decidere tra l’estrazione delle 13 e quella delle 20.30. L’appuntamento è raddoppiato ormai un anno fa perché uno non bastava più: tanti, troppi i giocatori alla ricerca di una vittoria a questo concorso che come abbiamo detto è semplice e immediato.

Sì, perché per partecipare al Million Day le regole sono poche e molto facili da seguire: vanno solamente scelti cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55 e poi su questi andrà puntato un euro. In caso di giocata semplice, finisce qui: se invece si vuole optare per una giocata plurima, con più combinazioni, o sistemistica, le regole sono leggermente più complesse ma facilmente consultabili sul sito ufficiale del gioco che restituisce una panoramica chiara ed efficiente di tutto il concorso, amatissimo dagli italiani. Il gioco, come ogni giorno, anche in questo 25 giugno metterà in palio un milione di euro: riuscirà qualche fortunato a vincere la maxi cifra?

MILLION DAY: I NUMERI FORTUNATI DI OGGI

ORE 13.00

MILLION DAY: 31 – 37 – 43 – 45 – 52

EXTRA MILLIONDAY: 5 – 13 – 36 – 41 – 46

ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











