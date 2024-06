Numeri vincenti Million Day/ Scopri le cinquine dell’estrazione di oggi 24 giugno 2024

Ricomincia un’altra settimana e come ogni giorno, torna l’immancabile appuntamento con i giochi Sisal: oggi spetta solamente al Million Day (l’unico tra i concorsi a tenersi tutti i giorni, indipendentemente dalle feste o da qualsiasi altra situazione) tenere alta la bandiera della fortuna, con la speranza – nostra e sicuramente anche vostra – che finalmente faccia capolino in qualche schedina il milione di euro in palio! Come se non bastasse, oltre a tenersi tutti i giorni, il Million Day vanta anche un doppio appuntamento giornaliero: il primo alle ore 13 e il secondo alle 20:30, senza differenze di sorta tra uno e l’altro (tanto che nulla vi impedisce di tentare la fortuna entrambe le volte) e sempre unito all’immancabile versione ‘Extra’. Avete capito bene: in totale le possibilità di vincere qualcosa sono ben 4 al giorno, e una cocente delusione del primo turno può sempre trasformarsi in una inattesa vittoria al secondo!

Estrazione Million Day/ Ecco i numeri vincenti di oggi domenica 23 giugno 2024

Giocando al Million Day è importante che teniate a mente soprattutto due cose: la prima è che per la scommessa dovrete scegliere un massimo di 5 numeri tra l’1 e il 55; mentre la seconda è che il milione in palio – che si vince indovinando tutta la cinquina – è solo uno dei quattro premi in palio con un massimo fissato a mille e un minimo (da vedere come un premio di consolazione) di 2! E la versione Extra? Le cifre non dovrete sceglierle perché saranno le stesse giocate nella versione classica, mentre il milione lascia il posto degli altrettanto ottimi 100mila euro, seguiti da premi sempre tra i mille e i 4 euro.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti: le cinquine di oggi 22 giugno 2024

MILLION DAY: LE COMBINAZIONI VINCENTI DI OGGI

ORE 13.00

MILLION DAY: 7 – 10 – 23 – 29 – 35

EXTRA MILLIONDAY: 14 – 15 – 22 – 37 – 42

ORE 20.30

MILLION DAY: 12 – 13 – 14 – 23 – 42

EXTRA MILLIONDAY: 5 – 10 – 19 – 39 – 54

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione numeri vincenti Million Day/ Scopri le cinquine di oggi venerdì 21 giugno 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA