Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi giovedì 13 luglio 2023

ESTRAZIONE MILLION DAY: COME SI VINCE

Anche in questo giovedì, l’appuntamento è duplice coon il Million Day, il gioco quotidiano che permette di vincere fino a un milione di euro. Ricordiamo che si può giocare dal lunedì alla domenica: la maxi somma si può portare a casa indovinando cinque numeri vincenti. La prima estrazione è alle 13 mentre la seconda alle 20.30: l’appuntamento è infatti doppio ogni giorno. In palio c’è un milione di euro ma anche premi “più bassi”, dal 4 in giù. Puntando sui propri numeri preferiti, si può sognare il milione: basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e inoltrare la giocata attraverso il sito internet oppure recandosi in ricevitoria al solo costo di un euro. Si dovranno poi aspettare le 13 o le 20.30 per scoprire se si è tra i vincitori.

MILLION DAY, MAXI VINCITE

Un luglio fortunato per il Million Day. L’11 luglio, infatti, è arrivata l’ultima vittoria milionaria ad Aradeo, in provincia di Lecce. Solo cinque giorni prima aveva vinto un giocatore di Roma nell’estrazione delle 13. E il giorno precedente, il 5 luglio, era stato un fortunato di Milano, nel concorso serale, ad agguantare il premio massimo. A giugno, invece, tre vittorie: l’ultima il 22 a Pescara, prima ancora il 16 giugno a Napoli mentre nove giorni prima, a Settimo Milanese. Due invece le vittorie di maggio, a Roma e Gela. Sono 261 i milionari dal lancio del gioco.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 13 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13

8 – 21 – 25 – 42 – 54

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 13 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13

15 – 24 – 38 – 48 – 49



NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 13 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

–



NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 13 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

