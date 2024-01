Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di oggi, giovedì 18 gennaio 2024

MILLION DAY: IN ARRIVO DUE NUOVE ESTRAZIONI

Come ogni giorno, anche in questo giovedì ci saranno due estrazioni del Million Day, fortunato concorso giornaliero che permette di vincere quotidianamente fino a un milione di euro. Si tratta di un gioco che si tiene ogni giorno, 365 giorni l’anno e che ovviamente nel 2024 vedrà 366 concorsi essendo un anno bisestile. La prima estrazione c’è alle 13 mentre la seconda alle 20.30: un doppio appuntamento per provare a vincere i prestigiosi premi messi in palio che partono già da due numeri indovinati.

Il gioco ha poche semplici regole: basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e puntare su questi un euro. C’è poi anche la possibilità di partecipare al concorso aggiuntivo dell’Extra Million Day che invece permette di vincere fino a 100.000 euro aggiungendone solamente un altro.

MILLION DAY: DA QUANTO MANCA IL MILIONE?

Ogni giorno è possibile vincere fino a un milione al gioco del Million Day: con le due estrazioni quotidiane, la prima alle 13 e la seconda alle 20.30, c’è una doppia possibilità di portare a casa il prestigioso premio. A gennaio già due volte è stato portato a casa il prestigioso riconoscimento: la prima volta il 9 gennaio, da un giocatore di Milano, e la seconda a Rende, in provincia di Cosenza. Due vittorie milionarie in due giorni, dunque, che mancavano ormai da tempo: il precedente milionario era arrivato infatti il 5 dicembre, a Casalnuovo di Napoli. A novembre c’erano stati tre vincitori, a Livorno, Bologna e San Giovanni Teatino. Nel 2024 il primo milionario è stato dunque quello di Rende mentre quello di Milano il secondo: chissà se ne arriverà presto un altro.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13

2 – 4 – 18 – 30 – 49

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13

25 – 33 – 46 – 51 – 54

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

–

