Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, mercoledì 17 gennaio 2024

MILLION DAY: NUOVE ESTRAZIONI IN DUE APPUNTAMENTI

Un nuovo giorno porta con sé anche due nuove estrazioni del Million Day, come accade 7 giorni su 7 e ben 365 giorni l’anno (nel 2024, ovviamente, 366). Si tratta infatti di un concorso quotidiano che ha due appuntamenti al giorno e che non va mai in vacanza. La prima estrazione si tiene alle 13 ed è giornaliera mentre la seconda alle 20.30, in serale, nel classico appuntamento al quale poi è stato aggiunto l’altro appuntamento.

Estrazione Million Day/ I numeri vincenti di oggi 16 gennaio 2024

Sono dunque due le occasioni per provare a vincere il prestigioso premio da un milione di euro. Per giocare basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 puntando un solo euro. È possibile poi giocare anche all’Extra Million Day, concorso aggiuntivo, con l’aggiunta di un altro euro: a questo secondo concorso si possono vincere fino a 100.000 euro.

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Scopri le cinquine di oggi 15 gennaio 2024

MILLION DAY: LE ULTIME VITTORIE MILIONARIE

Il 2024 è cominciato bene per i giocatori del Million Day: sono due, infatti, quelli che hanno vinto il prestigioso premio che mancava ormai da un mese. Il premio è arrivato l’ultima volta il 9 gennaio, vinto da un giocatore di Milano. Il giorno prima, a Rende, in provincia di Cosenza, un altro fortunato aveva portato a casa la stessa cifra. In due giorni, dunque, sono arrivate ben due vittorie milionarie che mancavano ormai da tempo: il precedente milionario, prima di questa doppietta del 2024, era arrivato infatti il 5 dicembre, a Casalnuovo di Napoli. A novembre c’erano stati tre vincitori, a Livorno, Bologna e San Giovanni Teatino. Quello di Rende è stato il primo milionario del 2024 e quello di Milano il secondo: ne arriverà un altro oggi, 17 gennaio?

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi domenica 14 gennaio 2024

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 17 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13

3 – 7 – 47 – 51 – 53

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 17 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13

4 – 19 – 22 – 27 – 33

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 17 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 17 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA