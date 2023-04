Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi martedì 18 aprile 2023

MILLION DAY: ESTRAZIONI DI OGGI, MARTEDÌ 18 APRILE

Come di consueto oggi, martedì 18 aprile, si terranno le due estrazioni delle cinquine vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay, i giochi a premi che mettono in palio fino ad 1 milione di euro tutti i giorni, in due appuntamenti. Infatti, oltre alla classica estrazione che viene fatta attorno alle 20:30, e che seguiremo con voi lettori, recentemente è stata aggiunta una seconda estrazione, giornaliera, alle ore 13:00!

Raddoppiano, insomma, le possibilità e le opportunità di portarsi a casa il ricco montepremi in palio nel Million Day e nell’Extra MillionDay, mentre rimangono assolutamente invariate le modalità di gioco. Rimanendo tra le ultime vittorie, dall’introduzione della seconda estrazione sono stati vinti ben quattro milioni, mentre solamente ad aprile sono stati complessivamente 5. L’ultimo, in particolare, risale esattamente ad oggi, alla prima estrazione giornaliera delle 13. Precedentemente, invece, era stato un giocatore di Casagiova, in provincia di Caserta, ad aggiudicarsi il milione in palio nel Million Day, appena due giorni fa. La versione Extra, invece, ha visto la sua ultima vittoria il 15 febbraio, da Nocera Inferiore, in provincia di Salerno.

COME GIOCARE AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY

Sembra, insomma, che grazie alle due estrazioni giornaliere del Million Day e dell’Extra MillionDay crescano ogni giorno di più i milionari italiani! Le regole di questo gioco, inoltre, sono veramente facilissime e nessun aspirante giocatore troverà alcuna difficoltà a cimentarsi nella giocata. Per portarsi a casa il milione basterà, infatti, indovinare tutti e 5 i numeri estratti, scegliendoli tra l’1 e il 55 al costo di appena 1 euro.

Oltre alla giocata singola del Million Day, descritta sopra, vi è anche la possibilità di sceglie più cinquine, al costo sempre di 1 euro l’una, con la giocata plurima. I giocatori esperti, invece, potranno optare anche per la giocata sistemica, con cui si scelgono tra i 6 e i 9 numeri, indicando anche il proprio sistema preferito. Per accedere alla versione Extra, invece, che altro non è che una seconda estrazione fatta sui 50 numeri rimasti dalla prima, basterà semplicemente raddoppiare la propria scommessa. Giocando al Million Day si potrà, infine, selezionare se partecipare alla prima o alla seconda estrazione, e se non venisse indicato i numeri varrebbero esclusivamente per quella più vicina alla scommessa.

I NUMERI FORTUNATI DEL MILLION DAY

Attendendo, infine, l’estrazione delle 20:30, per scoprire definitivamente quanti saranno i milionari di oggi grazie al Million Day, recuperiamo anche l’utile statistica sui numeri più fortunati. Riportati dal sito ufficiale, che tiene conto delle estrazioni degli ultimi 365 giorni, i numeri fortunati della prima estrazione sono 48 (presente in 8 estrazioni), 37 (7 estrazioni), 24 (con 7 presenze), 43 (uscito 6 volte) e 30 (anche lui con 6 estrazioni). Per quanto, invece, riguarda l’Extra Million Day, il numero più fotunato è il 41, con 9 presenze. Seguono il 28 con le sue 8 presenze e, a pari merito, il 44, il 37 e il 18 con 7 presenze l’uno.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 APRILE 2023 DELLE ORE 13

6 – 21 – 33 – 50 – 51

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 18 APRILE 2023 DELLE ORE 13

10 – 27 – 28 – 35 – 43

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30



NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 18 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30













