Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di oggi martedì 26 dicembre 2023

Million Day ed Extra MillionDay: torna la caccia al milione

Torna oggi, martedì 26 dicembre 2023, il classico appuntamento con le due estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, che non si fermano neppure nella giornata di Santo Stefano! Appuntamenti che si ripetono puntuali ogni giorno, con due differenti estrazioni che si tengono alle ore 13 e alle ore 20:30, mettendo in palio in ognuno di questi appuntamenti fino ad un massimo di 1 milione di euro.

Le possibilità di vincita nel Million Day e nell’Extra MillionDay, insomma, sono raddoppiate grazie ai due appuntamenti giornalieri, come dimostra anche l’abbondate numero di vincite registrate negli ultimi giorni. Infatti, l’ultimo milione è stato assegnato ad inizio mese, esattamente il 5 dicembre, da un fortunato giocatore di Casalnuovo di Napoli (Napoli), nell’estrazione serale. Lo precedono, poi, ben 3 premi milionari assegnati nel corso di novembre, esattamente l’8, il 13 e il 25. Per quanto, invece, riguarda l’Extra Million Day, l’ultimo premio massimo assegnate risale al 17 dicembre ed è stato vinto da un giocatore di Varese, la 21esima dal lancio di questa estrazione aggiuntiva.

Come giocare al Million Day e all’Extra MillionDay

Insomma, se vincere nel Million Day e nell’Extra MillionDay non è affatto difficile, anche grazie ai numerosi premi in palio, lo stesso vale per la giocata. Infatti, qualsiasi giocatore, anche se poco avvezzo a questo tipo di concorsi, non troverà alcuna difficoltà nel piazzare la propria scommessa, dato che basterà indicare sull’apposita schedina 5 numeri compresi tra l’1 e il 55, al costo di appena 1 euro, indicando l’orario in cui si vuole partecipare all’estrazione.

Oltre alla modalità di gioco del MillionDay e dell’Extra MillionDay descritta sopra, e chiamata singola, vi sono anche altre modalità di partecipazione. Si può infatti, grazie alla giocata plurima, indicare su di una singola schedina diverse cinquine, sempre al costo di 1 euro ogni 5 numeri. Infine, vi è anche la giocata sistemica, dedicata ai giocatori più esperti, con la quale si possono indicare tra i 6 i 9 numeri, elaborando tutte le possibili cinquine. Per partecipare all’Extra Million Day, che consiste in una seconda estrazione fatta sui restanti 50 numeri della prima, non si dovrà far altro che raddoppiare la propria scommessa.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 26 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13.00

8- 15 – 22 – 34 – 52

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 26 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13.00

3 – 12 – 14 – 21 – 47

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 26 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

15 – 22 – 26 – 44 – 47

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 26 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

19 – 29 – 30 – 32 – 52

