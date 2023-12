Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di oggi venerdì 15 dicembre 2023

MILLION DAY: NUOVA ESTRAZIONE OGGI 15 DICEMBRE

Dicembre è ormai arrivato alla sua metà e oggi, 15 di questo ultimo mese dell’anno, l’appuntamento è il solito con il gioco fortunato del Million Day, concorso a premi che permette di vincere fino a un milione di euro, come ci ricorda lo stesso nome del concorso. Il gioco è quotidiano e non va mai in vacanza: sarà possibile giocare dunque oggi, così come domani, sabato o anche domenica. Incredibilmente, non andrà in “ferie” neppure a Natale.

Un concorso quotidiano, dunque, con un doppio appuntamento giornaliero: il primo alle 13 e il secondo alle 20.30. Tentare la fortuna, allora, sarà possibile due volte al giorno: la prima a ora di pranzo, in un appuntamento inedito introdotto nel 2023, e la seconda la sera, con quello classico. Riuscirà oggi, 15 dicembre, la giocata da un milione di euro? Lo scopriremo a brevissimo!

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: COME GIOCARE

Giocare al Million Day è molto semplice: si può partecipare al concorso scegliendo cinque numeri che devono essere compresi tra l’1 e il 55. Questi cinque numeri vanno poi inseriti nella giocata che può essere avanzata online, sul sito ufficiale del concorso, ma anche eventualmente in ricevitoria tramite giocata cartacea. Le regole sono molto facili: dopo aver scelto i numeri si può optare per una giocata semplice o per una plurima o sistemistica, che permette di giocare in maniera leggermente diversa. Possibile anche giocare in abbonamento per un certo numero di volte. Si può inoltre giocare anche all’Extra Million Day aggiungendo appena un euro: il gioco aggiuntivo permette di vincere fino a 100.000 euro in più solamente puntando un altro euro. I numeri da scegliere sono sempre 5 anche in questo caso ma con una differenza importante: saranno estratti sui 50 non vincenti del gioco principale.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

16 – 27 – 38 – 41 – 48

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

3 – 12 – 14 – 30 – 35

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

