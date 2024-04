Million Day/ Numeri vincenti estrazione ed Extra Million Day oggi 21 aprile 2024

MILLION DAY: COME E DOVE AVANZARE LA GIOCATA

Torna anche oggi il Million Day, il gioco che ci permette di sperare nella vittoria da 1.000.000 con due appuntamenti al giorno: il primo ci sarà all’una di pomeriggio mentre il secondo la sera, alle otto e mezza, con la classica estrazione alla quale si è poi aggiunta anche questa seconda pomeridiana nel corso del 2023. Il concorso, come abbiamo detto, ci mette di fronte una possibilità importante di vincere premi che arrivano a 1.000.000. Per giocare al concorso quotidiano, che si tiene ogni giorno – 365 giorni l’anno – basta collegarsi ad una linea internet o a un wifi e andare sul web: per partecipare all’estrazione, infatti, ci si può affidare a numerosi rivenditori online. Bisognerà, per giocare, avere un conto gioco o crearne uno nuovo per scegliere i propri numeri: dopo aver ricaricato il proprio conto i giocatori potranno selezionare la propria combinazione preferita che potrà portare alla vittoria da un milione.

Per inviare la propria giocata al concorso si potrà anche scaricare l’app My Lotteries sul proprio smartphone o tablet. Sarà possibile giocare al Million Day grazie all’app dedicata, scegliendo così i propri numeri del cuore. Infine si può partecipare anche giocando in ricevitoria, avanzando la propria schedina cartacea. Chi vuole può sfidare la sorte anche con un secondo gioco chiamato Extra Million Day. Come per l’altro gioco, quello primario, anche in questo caso dovranno essere compresi tra l’1 e il 55 ma la combinazione vincente sarà estratta sui 50 numeri non estratti al Million. Il costo di questa seconda giornata è sempre pari ad un euro.

QUALI SONO LE CINQUINE VINCENTI DEL MILLION DAY ED EXTRA DELLE ORE 13.00?

MILLION DAY: 1 – 13 – 29 – 35 – 40

EXTRA MILLIONDAY: 2 – 6 – 18 – 28 – 30

QUALI SONO LE CINQUINE VINCENTI DI MILLION DAY ED EXTRA DELLE ORE 20.30?

MILLION DAY: 9 – 26 – 41 – 50 – 52

EXTRA MILLIONDAY: 12 – 30 – 34 – 40 – 53

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

