Million Day/ Numeri vincenti estrazione ed Extra MillionDay oggi 20 aprile 2024

Million Day protagonista anche oggi, sabato 20 aprile 2024, con una nuova estrazione con cui provare a vincere un milione di euro grazie a cinque numeri. Ma ci sono altri premi in ballo a cui ambire, infatti si può vincere anche indovinando solo 2 numeri della combinazione fortunata. Dopo aver scoperto quella di pranzo, ora ci tocca capire se anche la cena sarà ricca: ci riferiamo all’estrazione delle 20:30, che si tiene insieme a quella di Extra MillionDay, l’opzione di gioco con cui invece si possono vincere 100mila euro. Tentare la fortuna è semplice, perché facile è giocare: bisogna scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi per ottenere una schedina che ha il costo di un euro. Aggiungendone un altro si ottiene il “via libera” per partecipare all’estrazione di Extra MillionDay, il concorso successivo a cui si accede con gli stessi numeri della giocata principale.

I numeri estratti, infatti, saranno diversi perché per l’Extra Million Day saranno estratti sui 50 non vincenti del concorso principale. Il mese di aprile, per i giocatori del concorso, è stato fortunato. La prima vittoria è arrivata a Torino, il 2 del mese, con una giocata serale, così come quella del 5 aprile, arrivata a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria. La terza vittoria è arrivata il 10 aprile, a Milano, mentre la quarta del mese è del 15 aprile, a Marsala, in provincia di Trapani, sempre nell’estrazione delle 20.30. Il mese offrirà ancora dieci giorni prima di volgere al termine: arriverà nel frattempo qualche altra vittoria milionaria? Lo scopriremo prestissimo!

SCOPRIAMO LE CINQUINE VINCENTI DI MILLION DAY ED EXTRA DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 7 – 16 – 37 – 45 – 55

EXTRA MILLIONDAY: 3 – 4 – 12 – 22 – 48

SCOPRIAMO LE CINQUINE VINCENTI DI MILLION DAY ED EXTRA DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

