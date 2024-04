Numeri vincenti Million Day ed Extra MillionDay/ Estrazione di oggi 15 aprile 2024

Via alla nuova settimana e via al primo appuntamento con l’estrazione del Million Day e del concorso associato, l’Extra MillionDay, di oggi, lunedì 15 aprile 2024. Il mese è arrivato al giro di boa ma nessuno è stanco di tentare la sorte, anche perché in palio ci sono rispettivamente 1 milione di euro e 100 mila euro. Non si tratta certamente di cifre da poco. È per questo motivo che i giocatori ogni giorno sono tantissimi. L’ultima volta che qualcuno ce l’ha fatta era il 10 aprile, pochissimo tempo fa. Chissà che non accada anche in queste ore. La speranza è l’ultima a morire. Per coloro che non avessero mai provato, ricordiamo che è possibile partecipare selezionando una cinquina di numeri compresi tra 1 e 55 oppure affidandosi al sistema casuale. Se questa corrisponde a quella vincente, ci siamo aggiudicati gli ambiti riconoscimenti in denaro.

MILLION DAY/ Numeri vincenti estrazione ed Extra MillionDay oggi 14 aprile 2024

È importante ricordare ai giocatori che quotidianamente partecipano ai due concorsi legati al Million Day che è necessario controllare con cura le proprie schedine per assicurarsi di non avere vinto. In molti purtroppo stracciano via il documento quando la corrispondenza non è esatta, dimenticando però che ci sono in palio anche premi minori, che non sono sicuramente da non sottovalutare. La buona notizia è che sul sito ufficiale del gioco c’è un sistema automatico che permette di farlo in totale sicurezza: è sufficiente inserire il numero di serie della propria giocata e istantaneamente scopriremo se questa è stata più o meno fortunata.

Numeri vincenti Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione di oggi 13 aprile 2024

MILLION DAY ED EXTRA: LA CINQUINA VINCENTE DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 17 – 18 – 26 – 28 – 33

EXTRA MILLIONDAY: 10 – 12 – 20 – 41 – 53

MILLION DAY ED EXTRA: LA CINQUINA VINCENTE DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: 1 – 2 – 8 – 20 – 51

EXTRA MILLIONDAY: 4 – 16 – 23 – 26 – 27

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione Million Day ed Extra MillionDay/ Scopriamo i numeri vincenti oggi 12 aprile 2024: le cinquine

© RIPRODUZIONE RISERVATA