Numeri vincenti Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione di oggi 16 aprile 2024

Un nuovo appuntamento quotidiano con Million Day ed Extra Million Day è in programma oggi, martedì 16 aprile 2024. Per coloro che non lo sapessero, si tratta del famosissimo gioco che permette di diventare milionari e di quello ad esso associato, che invece mette in palio ben 100 mila euro. Si tratta di somme di denaro che fanno gola a tantissimi. Come si fa a partecipare? Se c’è qualcuno che ancora se lo sta chiedendo, possiamo togliere ogni dubbio prima di andare a scoprire l’estrazione. Il concorso prevede che ogni partecipante debba scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55. È possibile farlo attraverso tre modalità: giocata singola, giocata plurima e giocata sistemica (integrale o ridotto). Il prezzo per ognuna è di 1 euro.

Il range in cui è possibile giocare è piuttosto ampio. In sostanza è vietato solo da pochi minuti prima e pochi minuti dopo le consuete estrazioni, che avvengono alle 13.00 e alle 20.30. Per emettere la propria schedina è possibile far riferimento online al sito Lottomatica e all’app MyLotteries oppure recarsi semplicemente in ricevitoria come da metodologie tradizionali. Anche i numeri vincenti possono essere verificati attraverso questi meccanismi. Se quelli estratti dall’urna corrispondono totalmente ai nostri, vuol dire che siamo diventati ricchi. Anche se la corrispondenza dovesse essere soltanto parziale, però, la schedina non va certamente buttata via, perché ci sono in palio dei premi minori non da poco. Allora la raccomandazione è a controllare bene, anche coi sistemi automatici messi a disposizione.

SCOPRIAMO NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY ED EXTRA DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 24 – 32 – 37 – 41 – 51

EXTRA MILLIONDAY: 15 – 29 – 38 – 42 – 43

SCOPRIAMO NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY ED EXTRA DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: 7 – 31 – 37 – 43 – 49

EXTRA MILLIONDAY: 6 – 10 – 16 – 38 – 44

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

