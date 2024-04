Million Day/ Numeri vincenti estrazione ed Extra MillionDay oggi 18 aprile 2024

Torna ancora una volta ad allietare le speranze (e, speriamo, le finanze) dei tanti giocatori che fronteggeranno la Dea Bendata in una nuova ricca corsa verso il milione che mettono in palio Million Day ed Extra MillionDay. Che i giocatori abbiano emesso la propria schedina in ricevitoria oppure online, poco cambia. L’obiettivo di ognuno di loro è ovviamente quello di diversare milionari. Il massimo premio offerto dal concorso, d’altronde, non è da poco. È per questo che sono tantissimi, ogni giorno, coloro che partecipano. Non sono altrettanto purtroppo quelli che vincono. Il numero di questi ultimi ammonta infatti “solo” a 283 dal lancio del concorso. L’ultimo fortunato che si è aggiudicato 1 milione di euro è un giocatore di Marsala, in provincia di Trapani, che lo scorso 13 aprile 2024 ha indovinato la cinquina coi numeri 2 – 5 – 12 – 18 – 33.

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Numeri vincenti estrazione di oggi 17 aprile 2024

È da capire quale sarà invece la combinazione vincente di oggi, ma seppur la curiosità sia veramente altissima vi invitiamo a restare ancora un attimo con noi, per ricordarvi che le opportunità di cui godrete sono ben due (una alle ore 13 e l’altra alle ore 20:30). Le regole sono sempre le stesse e per ognuno dei 5 numeri tra l’1 e il 55 che indicherete sulla schedina del Million Day e del ‘collega’ Extra, dovrete pagare solamente 1 euro! È possibile sceglierli autonomamente oppure affidarsi alla casualità. Se credete particolarmente in una cinquina specifica, potete anche giocarla ripetutamente attraverso la modalità abbonamento. È importante ricordare che se, oltre al concorso principale, si vuole partecipare anche a quello parallelo, è indispensabile selezionare l’opzione corrispondente nella schedina.

Numeri vincenti Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione di oggi 16 aprile 2024

SCOPRIAMO LE CINQUINE VINCENTI DI MILLION DAY ED EXTRA DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

SCOPRIAMO LE CINQUINE VINCENTI DI MILLION DAY ED EXTRA DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA