MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Numeri vincenti estrazione di oggi 17 aprile 2024

Stiamo per scoprire la cinquina fortunata di Million Day. Anche nella serata di mercoledì 17 aprile 2024 è prevista l’estrazione dei numeri vincenti. Dunque, stasera c’è un nuovo appuntamento con l’estrazione che mette in palio un milione di euro e con quella di Extra MillionDay. I due concorsi di pranzo hanno già regalato le loro cinquine fortunate, che vi riportiamo in fondo alla pagina insieme a quella dell’opzione di gioco. Così avete modo di controllare eventualmente quella giocata, se avete deciso di partecipare anche al concorso di pranzo. Altrimenti, la vostra attenzione sarà rivolta solo all’estrazione serale. In ogni caso, la speranza è sempre quella di riuscire a ottenere il primo premio del Million Day.

Non è l’unico, ma è quello più importante. Così magari le vincite al Million Day, da quando è attivo il gioco, salirebbero a quota 284. Ma non vogliamo spingerci troppo avanti, segnaliamo solo che l’ultima vincita milionaria, la numero 283, risale a sabato scorso, a conferma che non si tratta né di una prospettiva remota né lontana. Per quanto riguarda l’opzione Extra MillionDay, il premio massimo a cui potete aspirare è 100mila euro, altrimenti dovrete ripiegare sulle altre categorie.

DOVE GIOCARE A MILLION DAY ED EXTRA? LE “STRADE” DISPONIBILI

Ma dove si può giocare al Million Day? Facile pensare alle ricevitorie, il luogo più noto, ma attenzione, perché potete giocare anche online. Quel che conta in questo caso è avere un conto gioco. Altrettanto semplice è giocare con l’app My Lotteries. Anche in questo caso potete verificare se il vostro scontino è vincente. Ci sono poi appunto le ricevitorie, dove trovate la schedina in formato cartaceo. A questo punto vanno scelti i numeri, ma è necessario fare una scelta anche per quanto riguarda la giocata, di cui ci sono tre tipi tra singola, plurima o sistemistica).

Per giocare a Extra MillionDay va solo spuntata l’opzione. Inoltre, potete ripetere la stessa giocata per più estrazioni, tramite abbonamento. Se avete difficoltà a trovare i numeri con cui tentare la fortuna, potete affidarvi al caso, quindi farvi consegnare dal sistema in maniera casuale e automatica una cinquina da giocare sia al gioco principale che a quello opzionale.

SCOPRIAMO NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY ED EXTRA DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 16 – 31 – 32 – 38 – 48

EXTRA MILLIONDAY: 14 – 21 – 28 – 34 – 39

SCOPRIAMO NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY ED EXTRA DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: 4 – 20 – 27 – 45 – 52

EXTRA MILLIONDAY: 5 – 12 – 29 – 40 – 50

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











