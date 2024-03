Million Day, numeri vincenti/ Scopri l’estrazione di oggi 13 marzo 2024

MILLION DAY: COME GIOCARE AL FORTUNATO CONCORSO

Il Million Day torna anche oggi con due appuntamenti, il primo alle 13 e il secondo alle 20.30. Si tratta di un concorso giornaliero che permette di vincere fino a un milione solamente puntando un euro: per partecipare basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55. Le categorie di vincita partono già indovinando due numeri ma i premi crescono mano a mano con il salire delle cifre indovinate. La combinazione vincente si potrà poi controllare sul sito del Million Day – anche inserendo il codice della propria giocata – o in ricevitoria se la schedina è stata avanzata tramite schedina cartacea.

È possibile poi giocare anche all’Extra Million Day, concorso aggiuntivo al quale si può giocare puntando un altro euro. Anche in questo caso è possibile giocare solamente scegliendo una combinazione da cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 ma a differenza del concorso principale, questi saranno estratti sui 50 non vincenti al Million Day. Le due combinazioni saranno dunque differenti. Per qualsiasi tipo di giocata – che sia singola, plurima, o sistemica – è possibile aggiungere l’opzione EXTRA. L’Extra Million Day per giocate singole prevede un costo di 1€. Quello per giocate plurime, invece, permette di scegliere se aggiungere l’opzione per ciascuna delle giocate singole. Infine, per giocate sistemiche prevede un costo pari a 1€ per ogni combinazione di 5 numeri generata dal sistema. Ricordiamo che a questo secondo concorso aggiuntivo si possono vincere fino a 100.000 euro.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











