Ogni giorno il Million Day offre due opportunità per giocare e provare a vincere un massimo di un milione di euro. Il concorso quotidiano permette di giocare con poche semplici regole che ora andremo a ripassare, poiché l’informazione non è mai troppa e ogni tanto, andare a ripassare i regolamenti, può farci solo bene per essere certi di sapere tutto alla perfezione. Partiamo dalle basi: come probabilmente già sanno un po’ tutti coloro che hanno giocato almeno una volta al Million Day, i numeri da scegliere sono cinque e dovranno essere compresi tra l’1 e il 55. La giocata avrà il costo di un euro. Per partecipare basta essere in possesso di un conto gioco: se così non fosse, si può aprire con pochi semplici passaggi in modo da poter giocare, poi, ai propri giochi preferiti, tra i quali ci sarà senz’altro il Million Day.

Estrazione Million Day/ I numeri vincenti di oggi 20 settembre 2024 delle ore 20.30

Dopo aver aperto il proprio conto gioco o esserci recati in ricevitoria, arriva il secondo passaggio che prevede la scelta della modalità di gioco. Si potrà effettuare una giocata singola, con la compilazione di una sola schedina, ma non solo. Esiste anche la giocata plurima che consente di inserire più giocate all’interno della stessa schedina, fino a dieci, ognuna dal costo di un solo euro. Infine la giocata sistemistica permette di compilare la giocata selezionando da 6 a 9 numeri tra l’1 e il 55, scegliendo inoltre tra sistema integrale e ridotto. Il sistema ricordiamo che potrà essere integrale o ridotto, dunque ognuno potrà scegliere il metodo che preferisce per puntare sui propri numeri del cuore. Facendo un passo indietro, ricordiamo che per chi non fosse molto pratico dei mezzi digitali, esiste anche la possibilità di giocare in ricevitoria.

MILLION DAY, I NUMERI FORTUNATI DELLA GIORNATA DI OGGI ALL ORE 13.00