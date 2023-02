MillionDay ed Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti, giovedì 9 febbraio 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

C’è ancora tempo prima dell’estrazione dei numeri vincenti del MillionDay e dell’Extra MillionDay di oggi, giovedì 9 febbraio 2023. È dunque un momento adatto per analizzare le statistiche ufficiali del gioco e capire quali numeri potrebbero essere i favoriti e quali invece potrebbero rivelarsi più rischiosi degli altri.

Iniziamo dai numeri frequenti, dunque quelli che sono comparsi più spesso nelle ultime cinquanta estrazioni. Partendo dal Million Day, si tratta dei numeri 30 e 52 in coppia con 41 estrazioni, il 26 e il 53 a braccetto con 42 turni alle spalle e il 9 con i suoi 45 turni. Passando invece a curiosare l’Extra MillionDay incontriamo il 46 con 38 turni, il 7 e il 22 con 40 sorteggi, da ultima la coppia formata dal 5 e dal 32 con 41 estrazioni ciascuno.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Come ogni sera, le scommesse per il MillionDay e l’Extra MillionDay resteranno aperte fino alle 20.20. Dopo questo orario le giocate saranno chiuse per consentire lo svolgimento dell’estrazione alle 20.30. Infine, a partire dalle 20.35 si riapriranno le scommesse in vista di domani.

Abbiamo ancora tempo per capire quali sono i numeri ritardatari, cioè quelli che mancano da diverse serate, alcuni perfino da oltre un mese. Nel Million Day troviamo il 43 con 20 assenze, il 5 che manca all’appello da 21 serate, il 26 con 23 turni, il 37 che sfoggia 32 assenze e il 28 che latita da 40 serate. Nella variante di gioco Extra MillionDay abbiamo invece il 30 con 22 assenze, il 53 che latita da 24 estrazioni, il 40 che ha saltato gli ultimi 25 turni, il 42 con 30 assenze e il 50 che finora ha collezionato oltre un mese di assenze, precisamente 33.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 9 FEBBRAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 9 FEBBRAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

