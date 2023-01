MillionDay ed Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti, martedì 10 gennaio 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Mancano davvero pochissime ore all’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, martedì 10 gennaio 2023. Siete ancora in tempo per compilare la vostra schedina, online comodamente a casa oppure recandovi nella vostra ricevitoria preferita, e se siete indecisi sui numeri su cui scommettere avete tempo fino alle 20.20 per sciogliere i vostri dubbi e puntare su cinque o più numeri. Dopodiché, a partire dalle 20.35 ripartirà la caccia in vista dell’estrazione di domani.

Se non avete ancora scelto le vostre combinazioni perché siete indecisi o avete dei dubbi sui numeri da giocare, allora potrà esservi utile curiosare tra le statistiche di gioco. Iniziamo dai numeri frequenti: nelle ultime cinquanta serate il Million Day abbiamo trovato il 48 e il 53 con 40 estrazioni ciascuno, il 20 con 41 presenze, il 26 con ben 43 serate e il 9 che è comparso sotto i riflettori 45 volte. passando all’Extra MillionDay, i grandi favoriti sono il 46 con 35 estrazioni, il 22 (36 turni), il 32 (37 serate), il 7 (38 sorteggi) e il 5 con che è stato protagonista di 39 serate.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Avete mai provato a curiosare invece tra i numeri ritardatari? Potrebbero nascondere delle sorprese oppure potrebbero continuare a farsi desiderare, sfuggendo per altre settimane alle mire degli scommettitori.

Per il Million Day, i grandi assenti sono il 53 con 27 assenze, il 43 che non compare da 29 estrazioni, il 23 che latita da 30 turni, il 40 che gioca a nascondino da 34 serate e da ultimo il numero 32, che domina la top five dall’alto delle sue 43 assenze. Esaminando la variante di gioco Extra MillionDay incontriamo il 40 con 27 assenze, il 32 e il 39 in coppia con 28 assenze, il 34 che sfugge da 34 turni e il 38 che sembra ormai disperso da ben 39 sorteggi.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 GENNAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 10 GENNAIO 2023

