MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi lunedì 13 febbraio 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Ancora un po’ di pazienza prima che abbia finalmente luogo l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, lunedì 13 febbraio 2023. Per ingannare queste ultime ore di attesa e ritrovare la giusta ispirazione, può essere interessante andare a capire quali sono i numeri che dominano le statistiche del gioco.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 12 febbraio 2023: le cinquine

Per quanto riguarda il Million Day, partiamo subito a vedere quali sono i numeri frequenti estratti più volte nelle ultime cinquanta estrazioni: si tratta del 52 con le sue 40 presenze, del 31 che è comparso già 41 volte, della coppia 26-53 che segna 42 estrazioni e il 9 che continua a restare in testa con 44 sorteggi. Nell’Extra MillionDay incontriamo come grandi favoriti il 46 con 39 estrazioni, il 7 con 40 presenze, il 22 e il 32 entrambi con 41 serate alle spalle, e infine il 5 che ha già preso parte a 42 turni.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 11 febbraio 2023

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Si può giocare al Million Day e all’Extra MillionDay fino alle 20.20 di questa sera. Dopo questo orario le giocate saranno chiuse per consentire lo svolgimento dell’estrazione al consueto orario delle 20.30. Infine, a partire dalle 20.35 si riapriranno le scommesse in vista di domani sera.

Possiamo quindi dedicarci a scoprire quali sono i numeri ritardatari del gioco, la cui assenza è un cruccio ma anche una sfida per gli scommettitori più incalliti. Partendo anche questa volta dalle statistiche del MillionDay, tra i grandi assenti segnaliamo il 43 che manca all’appello da 24 serate, il 5 che segna 25 assenze, il 26 che non si fa vedere da 27 turni, il 37 con 36 assenze e il 28 che finora ha evitato 44 sorteggi. Passando ora alla variante di gioco Extra MillionDay incontriamo invece il 48 con 23 assenze, il 14 con 24 mancate estrazioni, il 40 che latita da 29 turni, il 42 che ha evitato le ultime 34 serate e il 50 con le sue 37 assenze.

Million Day/ Estrazione 10 febbraio 2023, numeri vincenti di oggi

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 13 FEBBRAIO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 13 FEBBRAIO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA