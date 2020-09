Milly Carlucci “appesi all’incertezza”/ “Ballando? Se c’è un positivo si ferma tutto”

Milly Carlucci è pronta per la puntata di debutto di Ballando con le Stelle 2020. A poche ore dalla vigilia la conduttrice si è raccontata dalle pagine de Il messaggero soffermandosi sul cast e sulle precauzioni intraprese dal programma contro il Coronavirus. Inizialmente, infatti, lo show del sabato sera di Raiuno era previsto per sabato 12 settembre, ma è stato rimandato per un doppio caso di Coronavirus all’interno del cast. Si tratta del ballerino Samuel Peron e di Daniele Scardina risultati positivi al tampone Covid-19. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno costringendo la conduttrice e tutto il team di lavoro a posticipare di una settimana il debutto di Ballando. Ma cosa succederà ai due positivi al Covid-19? A raccontarlo è stata proprio la Carlucci che ha precisato: “li aspettiamo. Non li abbiamo cacciati, ma panchinati. Li consideriamo infortunati, prima o poi torneranno negativo”. Riguardo Scardina, l’ex di Diletta Leotta, la Carlucci ha detto: “sia lui che la maestra Anastasia Kusmina non saranno nella prima puntata. Se guarisce può rientrare in seconda o terza. Lo faremo partecipare allo spareggio finale contro chi rischia eliminazione”. Su Samuel Peron invece ha detto: “assisterà Rosalinda Celentano in collegamente da casa”.

Milly Carlucci: “Isoardi e Todaro? Sono bellissimi insieme”

Una partenza difficile per Ballando con le Stelle 2020, anche se Milly Carlucci parlando della gestione di questa edizione ai tempi del Covid ha dichiarato: “ogni quattro giorno faremo tamponi come le squadre di calcio. Facciamo i TCR, tamponi nasofaringe con risultati entro 24-48 ore”. Ma cosa succede in caso di un concorrente positivo? La Carlucci onesta e sincera come sempre ha detto: “non c’è un piano B. In caso di positività scatta il protocollo generale Rai: se c’è un positivo si ferma la produzione. Tutta. Non vorrei parlarne per non portarmi sfortuna”. Impossibile non parlare della sfida del sabato sera con Belen Rodriguez e Maria De Filippi, anche se la Carlucci senza girarci troppo intorno ha detto: “quest’anno parlare di sfide non ha senso. I programmi di Canale 5 sono registrati. Noi siamo appesi all’incertezza. Parlare di ascolti? Ridicolo quando sopravvivere è una vittoria quotidiana”. Tra i concorrenti di questa edizione c’è anche Alessandra Mussolini in coppia con Maykel Fonts, un’accoppiata che è stata molto commenta sui social. In realtà dietro questa coppia c’è ben altro: “la radice napoletana di Alessandra è più vicina allo spirito cubano di Maykel Fonts. Hanno in comune la spontaneità popolare, la sincerità e l’instintività”. Anche la coppia Isoardi e Todaro è tra le più commentate di questa edizione: “sono molto belli insieme, ma sul gossip resto muta”. Infine parlando di Ballando giunto quest’anno alla sua 15esima edizione la Carlucci ha detto: “sono appassionata al ballo, alle storie. E’ un privilegio. Non mi stanco”.



