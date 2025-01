Selvaggia Lucarelli stizzita con Guillermo Mariotto per l’intervista a Verissimo? Dopo i tanti rumors, la giornalista ha deciso di dire la sua. Ricordiamo che ieri, domenica 12 gennaio, il customista è apparso eccezionalmente in Mediaset, rilasciando un’intervista a Silvia Toffanin. Nel corso della chiacchierata, Mariotto ha ovviamente parlato della controversia relativa al suo abbandono a Ballando con le stelle, lanciando non poche stoccate alla trasmissione nella quale lavora da 19 anni. “Per cinque balletti che non ho giudicato non doveva crollare il mondo. Loro erano arrabbiati, ma alla fine hanno fatto il 19%. Farmi entrare dopo la puntata successiva faceva parte del giochetto”, ha dichiarato, sostenendo che abbiano approfittato della polemica per alzare gli ascolti televisivi.

Mariotto non ha risparmiato critiche neanche a Selvaggia Lucarelli, contestando le sue dichiarazioni fatte all’epoca dello scandalo. La giornalista aveva difeso il collega, invitando a comprendere le sue fragilità e sottolineando che stava attraversando un momento difficile. Anche su questo punto, però, Mariotto si è detto in disaccordo: “Non si tratta di fragilità, ma di emotività, ho un momento di upgrade spirituale. Io lo vedo come un momento di potenza”.

Selvaggia Lucarelli smentisce la lite con Guillermo Mariotto: la verità sulla polemica intervista a Verissimo

L’intervista di Guillermo Mariotto a Verissimo ha scatenato un’ondata di critiche, con molti utenti che lo hanno accusato d’ingratitudine e invitato Milly Carlucci a escluderlo dalla giuria della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Ad alimentare il caos ci ha pensato l’account CinguetteRai, che ha diffuso un’indiscrezione secondo cui Selvaggia Lucarelli avrebbe smesso di seguire Mariotto su Instagram. Un gesto che, nell’era dei social, viene ormai interpretato come la “chiusura” di un rapporto. La giornalista, però, non è rimasta in silenzio e ha subito smentito il gossip attraverso i suoi canali social.

Non solo ha chiarito di non aver tolto nessun “segui” a Mariotto, ma Selvaggia ha anche specificato di non aver trovato nulla di problematico nelle sue dichiarazioni rilasciate a Silvia Toffanin. Direttamente dalla sua vacanza in Cambogia con il compagno Lorenzo Biagiarelli, la giornalista ha scritto queste parole su una storia Instagram con il post di CinguetteRai: “L’ennesima ca*zata. Non ho MAI seguito Mariotto su Instagram per il semplice fatto che lui non segue i suoi stessi social, non gliene frega nulla. Non ho visto la sua intervista in cui tra l’altro non mi risulta, dai sunti che leggo sui giornali, che abbia detto qualcosa di sgradevole”.