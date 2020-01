Milly Carlucci/ “Attenti al trucco, così hanno scelto…” (Il cantante mascherato)

Milly Carlucci è prontissima per la seconda puntata de “Il cantante mascherato“, il nuovo show di successo di Raiuno che ha conquistato il pubblico italiano. Una prima puntata scoppiettante e ricca di sorprese che ha visto la padrona di casa dare il via a questa nuova importante sfida così: “si va a cominciare!”. Poi la Carlucci fa il suo ingresso in studio con tanto di 4 bodyguard e poco dopo presente le 8 maschere in gara. A cercare di indovinare l’identità degli otto concorrenti in gara la giuria composta da Patty Pravo, Flavio Insinna, Ilenia Pecorelli, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti. “Il bello è vedere le facce perplesse dei nostri cinque, che sono qui con un grande punto di domanda con gli occhi che vorrebbero diventare telescopici per entrare sotto la maschera” dice la Carlucci che ha serie difficoltà a parlare visto l’entusiasmo da parte del pubblico in studio. “Non si riesce nemmeno a parlare in questo teatro tanto il pubblico rumoreggia” dice la padrona di casa, che poi spiega che il finale del programma sarà davvero sorprendente: “guardate che alla fine di questo cantante mascherato, perchè siccome non sono tutti cantanti professionisti quelli che sono qui, voi vi renderete conto che ci sono persone di cui non sospettate e non avreste mai sospettato il talento”.

Milly Carlucci e Il Cantante Mascherato: il pubblico è in loop

Durante la prima puntata de Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci fa una serie di precisazioni. “Informazione a casa: i personaggi hanno scelto la maschera da interpretare e l’hanno scelto con questo criterio: c’è chi ha scelto la maschera perchè si sente come il personaggio della maschera o perchè quella maschera è un’aspirazione, ossia quello che avrebbe sempre voluto essere” dice la conduttrice spiegando il format del programma coreano di successo. Intanto sul web si leggono solo commenti positivi: “ma io non sapevo che neppure i concorrenti sapessero le identità degli altri! Lo amo ancora di più #IlCantanteMascherato” scrive un utente, mentre c’è chi invece precisa “vivo in attesa della prossima puntata del #IlCantanteMascherato che appaga il mio bisogno di caciara, esibizioni dubbie e costumi sbrilluccicosi in attesa dell’Eurovision”. Il successo del programma è davvero inarrestabile; non solo ha battuto la concorrente del GF VIP, ma sui social in tanti hanno cominciato, proprio come succede con Sanremo, a fare i loro toto nomi. “Secondo me: Pavone: Emanuela Aureli Coniglio: Teo Mammuccari Mostro: Fausto Leali Angelo: Scanu Mastino: Alessandro Greco Barboncino: Arisa Leone: Albano #Ilcantantemascherato” scrive un utente, mentre un altro “Ho recuperato solo adesso la puntata e mi è piaciuta, anche io ho subito pensato alla Berti dentro l’unicorno. Io dico coniglio=Mammuccari , leone=Albano, mostro=Leali, mastino=Greco, Angelo=Scanu #IlCantanteMascherato”.

