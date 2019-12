Milly Carlucci/ “Diffida Amici Celebrities? Non era attacco a Maria De Filippi”

Milly Carlucci è una delle conduttrici di maggior successo della televisione italiana. Non si contano i programmi di successo, ma una cosa è certa: Milly è inarrestabile! Dopo il grande successo dell’ultima edizione di “Ballando con le Stelle”, la versione “Ballando on the Road”, per il 2020 la Carlucci ha diversi progetti nuovi. A cominciare da “Il cantante mascherato”, lo show americano che è pronta a portare per la prima volta in tv su Rai1. In occasione del suo ritorno in tv si è raccontata in una lunga intervista concessa a Il Giornale dove ha parlato e anticipato qualcosa sullo show e non solo. “Sono una persona in marcia e ho tanti progetti da sperimentare” ha detto Milly reduce dal gran finale di “Ballando on the road” conclusosi presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma: “una location di prestigio dove abbiamo portato l’eccellenza della danza più popolare”.

Milly Carlucci: “Il cantante mascherato? é un format internazionale”

Il cantante mascherato è la nuova grande sfida di Milly Carlucci. Una delle regine Rai dalle pagine del Il Giornale ha raccontato come sarà il nuovo show internazionale che ha studiato attentamente quest’estate a Los Angeles. “È un format internazionale, esploso quest’anno in tutto il mondo” – ha raccontato la Carlucci – “i protagonisti sono personaggi molto famosi che si esibiscono, appunto, mascherati. Conduttori, cantanti, attori, sportivi, la cui voce è molta nota al pubblico, ma la gente dovrà riconoscerli solo sentendoli cantare. In studio, o nelle varie interviste registrate, la voce sarà sempre distorta. Solo sette addetti ai lavori conoscono la loro identità”. L’idea di proporlo ai vertici Rai e di portarlo per la prima volta nella televisione italiane le è arrivata poco dopo aver visto la versione americana. “Mi divertono le sfide spettacolari, la maschera immensa, la grandiosità dello show, il gioco dell’identità. Tutto sopra le righe, ma molto glamour” ha detto la conduttrice che ha anche anticipato “lo studio sarà come quello americano: “moderno, tecnologico, tutto quanto a led, è uno show spettacolare”.

Milly Carlucci e la diffida ad Amici Celebrities: “faccio chiarezza”

Non solo, durante la lunga intervista rilasciata a Il Giornale, Milly Carlucci è tornata a parlare anche della presunta diffida fatta a Maria De Filippi e al suo ultimo programma “Amici Celebrities: “faccio chiarezza. Il legale degli autori di Ballando con le Stelle aveva scritto in maniera riservata ai legali di Mediaset per un motivo preciso. Quando c’è stata la causa, anni fa, tra Ballando e un programma Mediaset dopo due gradi di giudizio che avevano dato ragione a Ballando, Mediaset propose di rinunciare al pagamento di un risarcimento di 7 milioni di euro (a vantaggio della Rai), in cambio della firma di un contratto dove assicurava che non avrebbe più usato elementi caratterizzanti di Ballando. Tra questi elementi, va da sé, c’è il fatto che un vip, che magari non sappia ballare, si esibisca con un professionista della danza. Noi all’epoca abbiamo accettato l’accordo. Ma il nostro non era un attacco diretto a Maria De Filippi”. Infine la Carlucci ha parlato anche della tv dei nostri giorni precisando: “è molto ricca, c’è grande offerta. Di sicuro il nostro pubblico si infiamma facilmente e altrettanto velocemente si disinnamora. In America programmi che hanno decine di edizioni diventano un cult, fenomeni di culto. Noi invece abbiamo la tendenza a creare idoli facilmente, per poi distruggerli”.

