Milly Carlucci/ Su Ballando: “non c’è un veto vero e proprio” (Io e ti di notte)

Milly Carlucci torna in tv, ma questa volta per raccontarsi in una imperdibile intervista in programma sabato 26 ottobre 2019 a “Io e te di notte”, il programma condotto da Pierluigi Diaco. La conduttrice televisiva si racconterà a cuore aperto e chissà che non possa rivelare in anteprima alcuni retroscena sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle che tanto fa discutere. In questi giorni, infatti, l’ex vincitore del Grande Fratello Jonathan Kashanian ha raccontato a Detto Fatto del suo grande sogno di partecipare allo show del sabato sera di Raiuno. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il veto della Carlucci glielo impedirebbe visto che Milly ha da sempre precisato che al suo show partecipano solo personaggi che non hanno mai preso parte ad un altro reality. Un veto che ha fatto arrabbiare l’ex naufrago dell’Isola che ha chiosato: “Milly sono arrabbiato con te. Da anni voglio fare Ballando con le stelle. Cos’è questa regola che chi ha fatto un reality non può partecipare? A me farebbe molto piacere”.

Carolyn Smith contro Milly Carlucci per il “veto” di Ballando

In realtà a spiegare meglio questa cosa del “divieto” è stata proprio la “soldatessa” Milly Carlucci dicendo: “in realtà non c’è un veto vero e proprio, un editto promulgato dal dittatore. Cerchiamo di non proporre sempre le stesse facce, siamo un programma di ballo ma il pubblico vuole anche conoscere le persone. Se hai già svelato in altri programmi che gusto c’è?”. Una scelta aurorale che però non ha incontrato il favore neppure di Carolyn Smith, la presidente di giuria, che dalle pagine del settimanale Vero ha detto: “ci sono persone che mi piacerebbe tanto vedere ballare, ma il problema è che non potranno mai partecipare in quanto già concorrenti di altri programmi”. In particolare la Smith vedrebbe molto bene nello show Giulia Salemi, l’influencer persiana ex concorrente di Pechino Express e del Grande Fratello Vip. “Mi piacerebbe tantissimo vederla come ballerina, anche solo per una notte. Giulia Salemi è una ragazza vera, leale, genuina” ha detto la Smith.

Milly Carlucci a gennaio condurrà “Masked Singer – Il cantante mascherato”

Intanto Milly Carlucci prima dell’impegno di Ballando con le Stelle tornerà in video a gennaio con la prima edizione di “Masked Singer – Il cantante mascherato”, il format televisivo di grandissimo successo nato in Corea del Sud e diventato un successo mondiale. Per questo motivo l’estate scorsa la conduttrice è volata a Los Angeles per vedere da vicino il programma: “ci stiamo lavorando con il gruppo di Ballando con le stelle, a breve parto per Los Angeles per vederlo da vicino. Tutto è nato quando ho visto la prima puntata del programma andata in onda su Fox negli Stati Uniti; mi sono agitata, ho detto ‘Guarda che roba!”. Lo show oltreoceano, ma anche in Europa ha segnato record di ascolto come ha sottolineato la stessa Carlucci: “ora sta andando in onda in Germania, su una piccolissima emittente che normalmente fa il 3-4% di share, il programma è salito al 14% e nel target commerciale è arrivato al 37%”. I presupposti ci sono tutti per un successo anche della versione italiana affidata alla conduzione di Milly Carlucci.



