Milly Carlucci e la giuria di Ballando con le stelle 2023/ “È stato scritto e detto di tutto, ma…”

Ballando con le stelle 2023, Milly Carlucci sulla giuria: “La migliore in assoluto“

Milly Carlucci scalda i motori in vista dell’atteso ritorno di Ballando con le stelle, in partenza dal 21 ottobre. Intervistata dal settimanale Chi assieme ad alcuni concorrenti protagonisti, Lorenzo Tano, Rosanna Lambertucci e Simona Ventura, la conduttrice ha snocciolato qualche anticipazione sulla nuova edizione e si è soffermata sui temi più caldi legati al dance show, che hanno animato il gossip degli ultimi mesi. Uno su tutti la giuria, alla fine riconfermata in blocco sebbene si sia vociferato di probabili cambiamenti.

“È stato scritto e detto di tutto“, ha ammesso la Carlucci. “Quello che nessuno racconta è che quando finisce un’edizione, nel ricominciare, dobbiamo sempre confrontarci con l’azienda che ci permette di andare in onda. Detto ciò, trovo che la giuria di Ballando sia la migliore in assoluto. Tra conflitti e frizioni, riesce sempre a trovare una sintesi perfetta quindi… Squadra che vince, non si cambia“.

Milly Carlucci e l’ipotesi Sonia Bruganelli e Barbara D’Urso nel programma

Milly Carlucci ha così deciso di riconfermare la giuria di sempre, composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. La conduttrice di Ballando con le stelle 2023 ammette di non aver mai pensato a possibili cambiamenti: “Trovare e mantenere l’equilibrio, dopo quattro ore di diretta e dopo sette anni di seguito, non è affatto semplice. Inoltre, cosa non da poco, molte giurie sono guidate da un ‘phonak’, mentre la nostra no. Sono tutti a briglie sciolte, nel rispetto del pubblico e, neanche a dirlo, dei concorrenti“.

Inoltre, la conduttrice si è soffermata sui gossip secondo cui due protagoniste della tv avrebbero preso parte allo show: Sonia Bruganelli in giuria, Barbara D’Urso come concorrente. La Carlucci però smentisce categoricamente: “Due donne che stimo moltissimo, ma le garantisco che, al momento, si tratta solamente di un mero gossip da social“.











