Fabrizio Frizzi, il ricordo di amici e colleghi e il messaggio di Milly Carlucci

Oggi pomeriggio, nello studio de La volta buona, Caterina Balivo restituisce al pubblico un affettuoso e commovente ricordo dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi, attraverso l’intervento e i racconti di numerosi ospiti in studio. La prima parte di puntata è incentrata sull’omaggio allo storico conduttore Rai e sono tanti gli amici e volti televisivi a ricordarlo, come Giancarlo Magalli e Patrizia Mirigliani, figlia dello storico patron di Miss Italia, il concorso di bellezza italiano del quale Frizzi condusse diverse edizioni.

In studio anche Nadia Bengala, Miss Italia 1988 nonché la prima eletta da Frizzi, ma anche Pino Strabioli e Deborah Caprioglio, la quale ha recitato con il conduttore nella serie televisiva Non lasciamoci più. Ad unirsi al ricordo collettivo c’è anche Milly Carlucci che, attraverso un video-messaggio, ha ricordato il grande contributo che Frizzi diede a Ballando con le stelle: “Questa è stata una pista molto importante per me e per Fabrizio, qui ci siamo ritrovati dopo anni, dopo Scommettiamo che…?, proprio per la prima edizione di Ballando con le stelle” .

Milly Carlucci e il successo di Ballando con le stelle: “Lui uno degli artefici…“

Fabrizio Frizzi fu infatti uno dei concorrenti della prima edizione di Ballando con le stelle, risalente al 2005, e Milly Carlucci gli fu riconoscente soprattutto per aver creduto in lei e nelle potenzialità di quel nascente progetto televisivo: “È stata un’edizione magica perché ha creato il grande successo di questo programma, e non dimenticherò mai nella mia vita il fatto che lui mi abbia dato fiducia su un progetto così totalmente inedito e ‘pericoloso’ da un certo punto di vista“.

La conduttrice, nel corso del video-messaggio per La volta buona, ricorda la fiducia che Frizzi le diede, definendolo uno dei veri e propri artefici di quel progetto rivelatosi alla fine vincente: “Ha avuto fiducia in me ed è venuto a fare il programma con me, ed è stato uno degli artefici di questo grande successo“.