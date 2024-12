Guillermo Mariotto sempre più vicino l’addio a Ballando con le stelle? Le parole di Milly Carlucci

Dopo la ‘fuga’ da Ballando con le stelle 2024 di sabato scorso le sorti di Guillermo Mariotto nello show di Rai1 sono tutt’altro che certe. Durante la scorsa puntata il giurato con uno dei suoi noti colpi di teatro ha lasciato il suo posto in giuria per andare dietro le quinte con Amanda Lear ed i suoi ballerini ma la situazione è sfuggita di mano quando ha abbandonato il teatro. Costringendo la conduttrice ad ammettere in diretta di non avere idea di cosa le fosse successo. Si è sentito male? Ha avuto un impegno improvviso nella sua maison? La verità non è emersa con chiarezza ma negli ultimi giorni circolano dei rumor sul possibile addio di Guillero Mariotto alla giuria di Ballando con le stelle 2024.

Non sarà riconfermato per l’anno prossimo? Milly Carlucci ha rotto il silenzio su Guillermo Mariotto in un’intervista a Chi e le sue parole lasciano trasparire che la questione sia tutt’altro che risolta: “Non so ancora perché l’abbia fatto, perché domenica ho riposato tutto il giorno, ho staccato tutto. Gli ho lasciato il tempo per riprendersi. Ci vogliamo un bene immenso, pensa che mi chiama “Mami”, sono la sua seconda mamma. E una mamma ti deve dire le cose come stanno”. Ed inoltre la conduttrice dello show di Rai1 ha dato la sua versione dei fatti rivelando cos’è successo.

Milly Carlucci rompe il silenzio: “Fuga di Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle 2024? Ecco cos’è successo

Durante la chiacchierata con il magazine di Alfonso Signorini, Milly Carlucci ha ammesso che il futuro di Guillermo Mariotto nella giuria di Ballando con le stelle 2024 non è ancora certo. La conduttrice, inoltre, ha poi fornito anche la sua versione dei fatti su ciò che è successo durante la puntata: “È stato un fulmine a ciel sereno. Che ti devo dire? Al principio abbiamo pensato a una ‘mariottata’ teatrale: dopo che ha abbracciato Amanda, la sua compagna di giuria nelle prime edizioni, è sparito con lei. Io facevo cenni per sapere dove fosse finito, e, da dietro le quinte, mi dicevano: ‘Tranquilla, è in zona interviste con Amanda, tornerà’. E, invece, non si vedeva. Finché non mi hanno detto: ‘Ha preso il motorino e se n’è andato’. Ho pensato: ‘Si sarà sentito male’.”