Milly Carlucci, seconda diffida a Mediaset?/ Conduttrice Rai smentisce ma Dagospia…

Esiste o no una diffida di Milly Carlucci per Mediaset e Amici Celebrities? Per settimane questo gossip ha preso il sopravvento dopo che il sito Dagospia, lo scorso settembre, aveva dato la notizia in esclusiva. Già in passato la conduttrice de Il Cantante mascherato aveva smentito ed anche di recente, nel corso di una intervista a TvBlog.it, la Carlucci era tornata sull’argomento parlando semplicemente di una questione tra legali. “Si sono scritti gli avvocati”, aveva detto, per poi aggiungere “Non era una diffida, ma una lettera nella quale l’avvocato aveva detto al suo collega di Mediaset ‘guardate, avete firmato un contratto, vi siete impegnati a non citare gli elementi fondanti di Ballando e effettivamente la celebrità che balla con un maestro è un elemento fondante’. Non un diffida, ma una cortesia dell’avvocato al collega”. Secondo Dagospia però, qualcosa non torna ed oggi il noto portale di Roberto D’Agostino è tornato all’attacco rivelando l’esistenza di una seconda lettera la quale riporterebbe proprio la parola “diffida” nell’oggetto della stessa.

MILLY CARLUCCI, SECONDA DIFFIDA A MEDIASET? LE PROVE DI DAGOSPIA

Era il 26 settembre scorso quando Milly Carlucci smentiva l’esistenza di una diffida a carico di Mediaset per aver definito Amici Celebrities una copia di Ballando con le Stelle. Nonostante la contro smentita di Dagospia, la Carlucci continuò a sostenere anche al quotidiano Corriere di essersi trattato di “un malinteso”. Dopo la recente intervista a Blogo, Dagospia scende nuovamente in campo potendo dimostrare “che a quella lettera di settembre (che si chiudeva con ”ci riserviamo di adire le vie legali” in caso di mancata ottemperanza) ne è seguita un’altra del 31 ottobre, con NELL’OGGETTO la seguente frase: ”DIFFIDA a cessare atti di imitazione del format televisivo ‘Ballando con le Stelle”, con l’avvocato che precisa in nome e per conto di chi sta scrivendo: Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis (più gli autori)”. Sempre sul sito di attualità di Roberto D’Agostino si legge ancora: “Inutile dire che anche questa letterina si chiudeva con l’intimazione ad adempiere e la minaccia di rivolgersi al tribunale. Insomma, sarà pure una ”cosa tra legali”, ma questi legali sono espressamente incaricati da Carlucci e De Andreis a ordinare a RTI/Mediaset di stravolgere il format di Amici Celebrities perché un personaggio famoso che balla con un insegnante lo può far vedere solo lei, non importa quale sia il contesto, le modalità di gara, le prove…”. Milly Carlucci avrà modo di replicare ed eventualmente smentire ulteriormente anche questa notizia?

