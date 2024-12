Milly Carlucci su questa edizione di Ballando con le stelle 2024: “Sono stanchissima ma è stato entusiasmante

È successo di tutto in questa edizione di Ballando con le stelle 2024 che si avvia al semifinale e poi al gran finale il 21 dicembre: infortuni, allontanamenti, coppie rimaste senza vip e senza maestri, polemiche, attacchi e persino la fuga di Guillermo Mariotto, su cui ha rotto il silenzio, durante la diretta di sabato scorso. Dopo alcuni giorni di dovuto riposo, Milly Carlucci ha rotto il silenzio in una lunga e interessante intervista al magazine Chi. Innanzitutto si è detta “stanchissima perché sono umana”, ma soddisfatta per come, alla fine, si sono concluse le cose.

Marco Salvati replica a Sonia Bruganelli: "Saranno i miei legali a parlare"/ Risposta dopo l'accusa a Belve

E nel dettaglio, invece, la conduttrice di Ballando con le stelle 2024 ha rivelato: “Questa è l’edizione della resistenza a oltranza contro tutto e tutti gli imprevisti, gli infortuni, le svolte della vita. Ogni concorrente ha superato i propri limiti, pervaso dal sacro fuoco dell’arte” E poi ha aggiunto: “Quel pomeriggio non lo dimenticherò mai. Nel giro di poche ore si sono infortunati Peron e Nina Zilli. Così ho preso Pasquale La Rocca e l’ho messo con la Pellegrini.” E proprio alla campionessa olimpica encomio ha fatto i più grandi complimenti, rivelando che nonostante l’esclusione del suo primo maestro, Angelo Madonia, e l’infortunio del secondo Samuel Perone ha mantenuto la freddezza mentale di prepararsi provando in ogni angolo dello studio, insomma, una vera campionessa.

Milly Carlucci: "Guillermo Mariotto rischia posto in giuria di Ballando 2024? Ecco la verità"/ Silenzio rotto

Sonia Bruganelli difesa da Milly Carlucci dopo le polemiche a Ballando con le stelle 2024: “È una combattente”

Durante l’intervista al magazine Chi, Milly Carlucci ha speso una lancia a favore di Sonia Bruganelli. L’ex moglie di Paolo Bonolis è finita al centro delle critiche della giuria ed in seguito, ospite a Belve da Francesca Fagnani ha attaccato lo show dicendo di essere stata usata per creare polemiche e che poco peso si è dato al ballo. La conduttrice ha rivelato: “Al di là del suo carattere e delle polemiche, è stata una combattente. Tanto di cappello di fronte a una donna che con tre costole rotte va avanti a ballare. Voglio rendere omaggio alla sua forza di volontà che la mette nel novero delle campionesse sportive”. Manca poco per il gran finale di Ballando 2024 le favorite alla vittoria sono Bianca Guaccero con Giovanni Pernice e Federica Nargi con Luca Favilla. “Non mi aspettavo queste tre ragazze così belle sulla pista, così capaci di essere grandi interpreti e protagoniste, fare i passi carismatici e riempire il palco.” ha ammesso la Carlucci.