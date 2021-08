Milo Brunetti, fidanzato Fialdini/ Non ama la tv, pizzicati insieme per “sbaglio”

Milo Brunetti e Francesca Fialdini, una coppia che si ama alla follia ma che preferisce restare al riparo dai riflettori mediatici. Un conto è il lavoro, un altro è il piano sentimentale. Vale soprattutto per Francesca, che in televisione è di casa per il suo lavoro di conduttrice e giornalista. Milo Brunetti, invece, non fa parte del grande mondo della tv e lavora come odontoiatra. Se non fosse stato per Dagospia, forse, ancora oggi non sapremmo molto di lui e di Francesca Fialdini.

Anche perché la conduttrice era stata molto vaga sulla sua storia d’amore con Milo, almeno agli inizi. L’uomo pare sia molto concentrato a sviluppare la sua carriera per poi, proprio come Francesca, allargare presto la famiglia e diventare in tre. Della sua storia d’amore con la Fialdini non si è mai parlato molto, ma questa sera in occasione della replica di Canzone Segreta, potremo riascoltare alcuni passaggi della sua fidanzata sul tema dell’amore.

Milo Brunetti, così ha conquistato Francesca Fialdini

In rete non si reperiscono molte informazioni sul conto di Milo Brunetti. Forse rappresenta una scelta ben precisa da parte del fidanzato di Francesca Fialdini, che continua a snobbare i riflettori nonostante adesso la sua relazione con la conduttrice sia alla luce del sole. I due, in realtà, non si sono mai nascosti ma hanno sempre preferito proteggere la propria relazione, tenendo massimo riserbo. “Amore è protezione”, aveva detto proprio a Canzone Segreta la Fialdini.

“Non mi espongo mai, però di me inventano sempre tutto. Curioso no? Se non racconti la tua vita sui social oggi sembra che la tua vita non esiste. Io ho una vita come tutti, ma nessuno la vuole vedere e dicono che nascondo le cose. Assurdo no?”. Ecco che i due, quindi, pare si siano proprio trovati. Molto simili da questo punto di vista, hanno vissuto la loro storia d’amore in segreto fintanto che Dagospia non li ha pizzicati insieme per la prima volta, ormai un po’ di tempo fa.

