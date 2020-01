Milo, sorpresa ai suoceri dopo la morte della figlia/ “Ci manca..” (C’è Posta per te)

L’ultima storia di questa nuova puntata di C’è Posta per te ha come protagonista Milo. Un ragazzo giovane, timido ed introverso che spera di regalare ai suoi suoceri un momento indimenticabile. Milo chiede l’aiuto di Maria De Filippi per ringraziarli perché è grazie a loro che ha ancora una famiglia dopo la morte della sua compagna, nonché loro figlia, Giada. La donna è morta in un incidente stradale il 16 maggio 2018, lasciando anche una bambina piccola, Beatrice. Milo ha deciso di inviare l’invito ai suoi suoceri, Mariateresa e Angelo, e all’altro loro figlio Giuseppe. A loro il ragazzo regalerà una lettera e l’incontro con uno dei loro personaggi televisivi preferiti: Mara Venier.

Milo sorprende i suoceri dopo la morte della figlia Giada a C’è Posta per te

Mariateresa, Angelo e Giuseppe fanno il loro ingresso in studio e scoppiano in lacrime trovando di fronte a loro Milo. “Lui è nostro angelo” ammette subito la mamma di Giada, prima che Maria De Filippi inizi a leggere le parole della commovente lettera del ragazzo. “Siamo una famiglia unita e anche quando Beatrice sarà grande noi saremo sempre al vostro fianco” scrive Milo “Tu Maria Teresa ha con me un canale preferenziale. Ogni volta che la malinconia mi sta per divorare tu te ne accordi, non so come fai” scrive alla suocera, di cui sottolinea la generosità. “Quello che oggi ci unisce ci salverà” ammette ancora Milo, in lacrime così come i destinatari della lettera.

