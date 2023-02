Milva: chi è e com’è morta/ Diva italiana stroncata da malattia neurologica…

Chi è Milva, una delle ultime dive italiane

Milva, pseudonimo di Maria Ilva Biolcati, è considerata una delle ultime dive italiane. Cantante e attrice è venuta a mancare nel 2021 scrivendo pagine importanti per lo spettacolo italiano. Grande voce, presenza scenica importante, bellissima e con un talento sopraffino, Milva ha conquistato tutti anche con i suoi lunghi capelli rossi. Sulla scena per anni, ha costruito una carriera straordinaria portando a casa importanti premi e riconoscimenti come il Premio alla carriera ricevuto dalla figlia Martina Corgnati durante il Festival di Sanremo 2018.

Tra Milva e il Festival di Sanremo c’è sempre stato un rapporto davvero speciale. L’artista ha partecipato al festival quindici volte senza, tuttavia, riuscire a portare a casa la vittoria in nessuna partecipazione. Oltre ad aver costruito una carriera straordinaria, Milva non ha trascurato la sua vita privata diventando mamma di Martina, frutto del suo amore con con il regista e produttore discografico Maurizio Corgnati,

La malattia e la morte di Milva

Milva è morta il 23 aprile 2021, all’età di 81 anni, nella sua casa di Milano, assistita dalla figlia Martina che, dopo la scomparsa della mamma, ha svelato anche la malattia da cui era affetta l’artista. Sin dal 2009, Milva soffriva di una malattia degenerativa che l’ha poi portata alla morte. A svelare qualche dettaglio in più è stata la figlia Martina Corgnati rilascia ad aprile 2021 al Corriere della Sera.

“Mia madre Milva non è morta per Covid, ma di una malattia neurologica e degenerativa che non era però Alzheimer. Una patologia forse legata alla vita intensa e ricca di impegni e sfide artistiche continue, a una specie di stanchezza antica e profonda”, ha spiegato Martina Corgnati.

