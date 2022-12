Mimma Fusco, la compagna di Attilio Romita furiosa: “Sono una donna ferita”/ “I post? Non cerco visibilità!”

Mimma Fusco, la compagna di Attilio Romita ancora furiosa sui social: “Donna ferita”

Nella puntata del Grande Fratello Vip 2022 in onda questa sera, Attilio Romita è ad alto rischio eliminazione. L’ex mezzobusto del Tg1 è infatti al televoto assieme a Charlie Gnocchi e potrebbe dunque dire per sempre addio all’avventura a Cinecittà. Chi lo attende fuori dalla Casa è senza dubbio la compagna Mimma Fusco, che in questo periodo l’ha attaccato per mezzo social per il suo avvicinamento a Sarah Altobello.

“Ultimo post: avevo aperto il profilo per sostenere il mio compagno in questa esperienza. Dopo quanto accaduto, non avevo altro canale di comunicazione rapido per fargli arrivare il mio disappunto. Non sono in cerca di visibilità, né approvazione. È una reazione da donna ferita“: questo il suo messaggio in cui esprime tutto il suo disappunto per l’atteggiamento di Attilio nella Casa. Questa sera potrebbe ritrovare il compagno, in caso di eliminazione, e avere dunque un immediato confronto con lui.

Attilio Romita e Sarah Altobello: le scuse del concorrente alla compagna

L’avvicinamento tra Attilio Romita e Sarah Altobello al Grande Fratello Vip 2022 era iniziato sin dai primi giorni di convivenza, sin da quando la showgirl entrò nella Casa da neo-concorrente. Negli scorsi giorni la Vippona ha addirittura scoccato un fugace bacio al coinquilino e questa presunta liaison è diventata presto tema di dibattito nella puntata di sabato sera. Sonia Bruganelli ha duramente attaccato la Altobello in diretta: “Sicuramente Attilio non ha fatto una bella figura, ma anche Sarah l’ha fatta pessima“.

Nel corso della diretta Attilio era stato messo al corrente della delusione della compagna Mimma Fusco, palesata sui social con alcuni messaggi. Il concorrente ha subito chiesto scusa rendendosi conto di aver sbagliato, sebbene gli scherzi e l’avvicinamento alla Altobello siano stati a suo dire esclusivamente goliardici. Confidandosi nella Casa, l’ex giornalista ha ammesso nuovamente di aver sbagliato e di essere andato oltre: “Mettiti nei panni di uno che vede queste cose. Ho sbagliato dai, ho sbagliato“.

Ultimo post: avevo aperto il profilo per sostenere il mio compagno in questa esperienza. Dopo quanto accaduto, non avevo altro canale di comunicazione rapido per fargli arrivare il mio disappunto. Non sono in cerca di visibilità, né approvazione. È una reazione da donna ferita. — Mymma Fusco (@mymmafusco) December 11, 2022













