Mimmo Sepe è morto/ Attore e comico napoletano, volto noto del Seven Show

Triste notizia per il mondo dello spettacolo: è morto infatti Mimmo Sepe, volto storico del programma Seven Show. Ne ha dato l’annuncio il suo grande amico Corrado Taranto, che negli anni Ottanta e Novanta aveva lavorato spesso e volentieri con lui; Sepe aveva 65 anni, compiuti da nemmeno un mese; attore e comico partenopeo, ha lavorato con parecchie compagnie teatrali ed era noto per la sua stazza che possiamo definire “corpulenta”, interpretando i vari personaggi con grande ironia. Nelle ultime ore la pagina Facebook personale è stata invasa da tantissimi messaggi di cordoglio da parte di chi ne aveva seguito la carriera o lo aveva semplicemente visto qualche volta, e che oggi lo ha voluto ricordare con belle parole. Mimmo Sepe era nato nel 1955, all’anagrafe Domenico: la sua carriera è iniziata già all’inizio degli anni Settanta.

E’ MORTO MIMMO SEPE: LA CARRIERA DELL’ATTORE

Era infatti il 1973 quando l’attore è entrato nella compagnia I giovani del Vomero (riferimento al quartiere di Napoli): aveva 18 anni, nel 1979 l’esordio nella compagnia del Teatro Diana in una serie di commedie di tradizione – con la regia di Mico Galdieri – soprattutto nei lavori di Eduardo Scarpetta, commediografo di rilievo per la città partenopea che ha lavorato tra fine Ottocento e inizio Novecento (e dalle cui opere sono stati tratti parecchi film, resi celebri anche da Totò). Da quel momento Mimmo Sepe è stato scritturato dalla Compagnia Stabile del Teatro Sannazzaro, per poi iniziare a lavorare con Luigi De Filippo (figlio del grande Peppino e nipote di Eduardo). Dopo aver vinto il Festival Nazionale del Cabaret di Loano, Sepe ha partecipato a diversi lavori.

Già nel 1982 poi era arrivato il debutto al cinema in No grazie, il caffè mi rende nervoso per la regia di Lodovico Gasparini e la sceneggiatura di Lello Arena, aveva quindi recitato in altri lavori come Sotto il vestito niente e Il ritorno del Monnezza, entrambi di Carlo Vanzina; lo avevamo poi visto, nel 1994, nella celebre trasmissione Quelli che il calcio… che era alle sue prime battute ed era condotta da Fabio Fazio, ma la notorietà a livello nazionale sarebbe arrivato appunto con Seven Show, trasmesso su Italia 7 e condotto tra gli altri da Alessandro Greco e Teo Mammucari e trampolino di lancio per attori che si sarebbero poi fatti un nome (da Enrico Bertolino al Mago Forest passando per Beppe Braida, Gabriele Cirilli e i Fichi d’India).



