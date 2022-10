Mina Settembre 2/ Anticipazioni 9 ottobre: Claudio stupisce Mina, Irene…

Mina Settembre 2, la seconda stagione su Rai 1

Questa sera, domenica 9 ottobre, alle 21.25 su Rai 1 vanno in onda due nuovi episodi della seconda stagione di “Mina Settembre 2”, la fiction con protagonista Serena Rossi, basata sui racconti di Maurizio De Giovanni La prima puntata, in onda domenica scorsa, ha ottenuto un ottimo risultato in termini di ascolti: 5.237.000 spettatori (share 27,72%) il primo episodio e 4.774.000 spettatori (share 29,53%) il secondo episodio.

Nelle nuove puntate Mina dovrà fare i conti con Irene (Christiane Filangeri) dopo aver saputo l’amica era l’amante del padre Vittorio e che il figlio Gianluca non è altro che suo fratello. Poi c’è l’ex marito Claudio (Giorgio Pasotti), con il quale cerca di ricucire una relazione portandoselo a casa dopo un incidente. La madre Olga (Marina Confalone) parte per una crociera di quattro mesi, ma al fianco dell’assistente sociale arriva, senza preavviso, la zia Rosa (Marisa Laurito).

Mina Settembre 2, anticipazioni puntata 9 ottobre

Ecco le anticipazioni della seconda puntata di “Mina Settembre 2”. Nell’episodio “Le signorine Esposito”. Claudio porta Mina a conoscere le sue zie putative, le signorine Esposito, cinque sorelle sull’ottantina alle prese con bizzarro problema. Mina e Claudio si riavvicinano, soprattutto quando l’assistente sociale scopre che l’ex marito ha rimesso a nuovo la barca di suo padre.

Il gesto romantico di Claudio sembra sciogliere Mina che accetta di andare in soccorso di Irene. Nel quarto episodio di Mina Settembre 2 dal titolo “Wonderwomen” Mina segue il caso di tre operaie di fabbrica che, dopo il licenziamento, hanno iniziato a lavorare abusivamente in proprio. Con l’aiuto delle amiche Irene e Titti, Mina si mette sulle loro tracce per scoprire la verità. Le avventure di “Mina Settembre 2” sono liberamente tratte dai racconti “Un giorno di Settembre a Natale” e “Un telegramma da Settembre” di Maurizio de Giovanni.

