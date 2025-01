Mina Settembre 3 anticipazioni: Fiore chi sceglie tra Andrea e Jonathan? Lei davanti una scelta Chiuso il triangolo amoroso tra Mina, Domenico e Claudio un altro triangolo prenderà il suo posto nelle trame delle nuove puntate, da Mina Settembre 3 anticipazioni si scopre che la nuova assistente Fiore si troverà divisa tra l’ex fidanzato Andrea ed il personal trainer Jonathan che scelta farà? L’ex fidanzato tornerà alla carica e le proporrà di seguirlo a Trieste la giovane accetterà? Nel frattempo delle anticipazioni sul suo personaggio le ha fornite l’attrice Chiara Russo in un’intervista a Libero.

Innanzitutto Chiara Russo ha rivelato che la sua Fiore in Mina Settembre 3 è un vulcano dal carattere frizzantino, che dopo aver terminato gli studi universitari a Trieste decide di andare a Napoli, pur essendo lei siciliana, per fare praticantato da Mina e tra le due oltre che un rapporto tra allieva e maestra nascerà anche una sincera amicizia. Tuttavia l’attenzione sarà anche catalizzata dall’aspetto sentimentale. “Fiore sarà protagonista di un triangolo amoroso che la porterà, dopo alterne vicende, a dover fare una scelta.” E non è tutto perché da Mina Settembre 3 anticipazioni si scopre che Fiore potrebbe ritornare sui suoi passi e ritornare con l’ex fidanzato.

Le anticipazioni Mina Settembre 3 svelano che Fiore, a causa della sua giovane età ed inesperienza, commetterà un grave errore e si metterà nei guai, tuttavia, sarà pronta a pagarne le conseguenze in prima persona. Ancora scossa per tutto quello è successo, Fiore deciderà di prendere qualche giorno di riposo dal lavoro, ma ritornerà a lavorare? In molti le saranno vicino, non solo Mina ed anche Titti ma anche Jonathan ed Andrea. Il primo cercherà di aiutarla a risolvere il problema non ci riuscirà. Il suo ex fidanzato Andrea, invece, le proporrà di collaborare con lui all’Università e lasciare il consultorio. Fiore lascerà il consultorio e Napoli? L’appuntamento con le nuove puntate di Mina Settembre 3 è per ogni domenica in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.35.

