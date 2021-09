Mina “Star in the star”, chi è? Gli indizi/ È Lucia Ocone? Tutte le ipotesi

L’imitazione di Mina a Star in the Star ha riscosso moltissimo successo: chi ha imitato la Tigre di Cremona? Forse Lucia Ocone? L’interrogativo ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso e l’esibizione ha infiammato lo studio di Star in the Star. Mina ha lasciato le scene nel 1970, alimentando l’alone di mistero che aleggia attorno alla sua figura. Le sue collaborazioni con cantanti italiani come Alex Britti nel 2000 ed altre importanti “apparizioni” sempre con altri cantanti italiani, hanno fatto crescere la sua popolarità anche dopo il ritiro dalle scene. L’interprete misterioso in Star in the Star ha ricalcato e imitato perfettamente le movenze di Mina, tanto da lasciare il pubblico a bocca aperta e riesce a celare il mistero sulla sua identità.

Fino all'ultimo battito/ Diretta e anticipazioni 30 settembre: Diego è in crisi

Tentare di imitare Mina è un’impresa non semplice: infatti il pubblico di Internet si è scatenato su ipotesi molto fantasiose. Lucia Ocone è un’ipotesi molto accreditata essendo un’imitatrice molto famosa e talentuosa che calca le scene televisive già da diversi anni.

Chi è Mina di “Star in the star”? La giuria punta su Lucia Ocone ma…

Mina è una cantante talentuosa, che ha alle sue spalle circa cinquanta anni di carriera anche se il ritiro dalle scene è avvenuto quando era molto giovane ed ancora sulla cresta dell’onda. Come i Beatles, anche Mina si è ritirata dalle scene però è riuscita a mantenere comunque viva la sua popolarità grazie alle collaborazioni discografiche sempre presenti negli anni. Mina negli anni si è sempre distinta per una mimica e gestualità molto pronunciata: esibizioni improvvisate e sempre nuove hanno sempre caratterizzato la sua azione nel tempo.

Star in the star, 3a puntata/ Diretta, eliminati: chi sarà il cantante smascherato?

La mimica comunque è un punto forte dell’opera di Mina, che quindi deve essere tenuta in considerazione da chi si approccia ad imitarla. La giuria si è dimostrata molto confusa sull’identità dell’interprete, ed ha avanzato l’ipotesi di Lucia Ocone, che però non è stata confermata. Mina comunque ha fatto del rossetto, vestiti particolari e minigonne i suoi cavalli di battaglia, che l’hanno resa famosa negli anni ’60 e ’70. Chi sarà la fortunata che ha avuto l’onore di interpretare un artista del calibro di Mina? Lo scopriremo nelle prossime puntate

Casamonica "clan mafioso": sentenza storica/ Giraldi “E’ associazione a delinquere”

© RIPRODUZIONE RISERVATA