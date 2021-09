Mina “Star in the star”, gli indizi: chi è?/ È Lucia Ocone? Tutto fa pensare che…

Chi è che sta imitando Mina a Star in the Star?

Tentare di imitare Mina non è impresa semplice, in quanto la sua è una di quelle vocalità difficile da raggiungere. Tra le concorrenti di Star in the Star, Lucia Ocone potrebbe riuscire nell’intento puntando tutto sull’ironia. A livello canoro l’unica che somiglia è Tosca, in quanto ha dalla sua il timbro e la pulizia della voce. Nonostante la difficoltà, riuscire ad imitare la cantante, è l’ambizione di tante cantanti giovani e non.

FINO ALL'ULTIMO BATTITO/ Anticipazioni e diretta 23 settembre: Paolo muore?

Serena Autieri, si è esibita in passato in una trasformazione della grande artista a Tale e Quale Show e ha riscosso un grande successo. Sempre a Tale e Quale Show, Roberta Bonanno, Silvia Mezzanotte, Jessica Morlacchi, Federico Angelucci, hanno tentato con disceto successo di arrivare ai livelli di Mina.

Mina, la sua carriera, struttura fisica e look: indizi utili per indovinare l’imitatore a Star in the Star

La Tigre di Cremona Mina è senza dubbio la cantante a cui tutte le artiste italiane si sono ispirate. La voce di Mina è speciale, da molti considerata come una delle più grandi di tutti i tempi, paragonabile anche alle star di musica black per l’elevata estensione. Non possiede uno stile unico, ma spazia da un genere all’altro come solo i grandi artisti sanno fare: dal jazz al pop passando per il soul e le ballate più romantiche. Ha duettato con tanti colleghi e non disdegna di collaborare anche con gli artisti della nuova generazione. La sua principale caratteristica è quella di sapersi mettere in gioco sempre, non teme nessun genere di sfida. La sua voce è simile a quella di un mezzo soprano e le nota altissime sono una sua grande prerogativa.

STAR IN THE STAR/ Concorrenti, diretta, eliminati: Pucci punta Brunetta (2a puntata)

Mina è molto alta e magra e ama la gestualità, durante le sue esibizioni non seguiva nessuno schema, ma amava improvvisare. Il suo viso sempre coperto da un trucco pesante, i grandi occhiali da sole, minigonna e lunghi abiti, l’immagine di Mina è caratterizzata dalla cura dei particolari e dall’originalità in ogni occasione. Mai ferma, amava coinvolgere il pubblico durante le sue performance, sfrenata e divertente, il suo era un modo di fare da grande artista.

LEGGI ANCHE:

X Factor 2021, audizioni 2a puntata/ Concorrenti e diretta: Fellow e Mira da standing ovation

© RIPRODUZIONE RISERVATA