Minions/ Su Italia 1 il film spin off di Cattivissimo me

Minions, film di Italia 1 diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda

Minions, realizzato dalla sceneggiatura di Brian Lynch, è un film d’animazione del 2015 diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda, che andrà in onda oggi, 12 novembre, a partire dalle 21:20 su Italia 1. Lo stesso Pierre Coffin ha prestato la propria voce per doppiare gli omini gialli divenuti poi famosissimi, mentre Steve Carrell (famoso soprattutto per la serie americana The Office) ha doppiato il personaggio di Gru.

Sono diversi i nomi noti che hanno realizzato il doppiaggio in italiano, a partire da Luciana Littizzetto e Fabio Fazio (voci italiane di Scarlett e Herb Sterminator), fino a Max Giusti per Gru, passando da Selvaggia Lucarelli che ha prestato la voce al personaggio di Madge Nelson.

Minions, la trama del film d’animazione

Come dice il nome, Minions, la pellicola racconta di piccole creature gialle tutta testa. L’esistenza dei Minions è improntata sulla servitù di persone malvagie – le più malvagie del mondo. Ma durante i secoli della loro esistenza, la loro sbadataggine non ha fatto altro che creare problemi ai loro padroni. Così la comunità dei minions decide di auto esiliarsi, finché questi non si rendono conto che, però, senza nessuno da servire la loro esistenza è priva di senso.

Così tre di loro partono per una ricerca, designando Scarlett Sterminator e il marito Herb come nuovi padroni da servire. Questi chiedono ai minions di rubare la corona d’Inghilterra, al fine di divenirne loro i proprietari. Per un buffo scherzo della sorte, uno dei minions viene eletto come legittimo re d’Inghilterra, attirandosi le antipatie dei coniugi Sterminator che li rinchiudono in gabbia. I Minions protagonisti, maldestri ma sfacciatamente fortunati, riescono a liberarsi e a restituire la corona alla regina Elisabetta. Ma durante la cerimonia d’incoronazione, Scarlett e Herb tornano a rovinare i piani, questa volta ostacolati da Gru, un cattivo che renderà i minions suoi seguaci e servitori.

