MINTURNO MUSICA ESTATE 2022/ I grandi ospiti dell’evento: Leali, Zarrillo e…

L’estate sta per volgere al termine, ma i grandi eventi sono ancora tanti. Tra gli appuntamenti imperdibili collochiamo il Minturno Musica Estate 2022, in programma mercoledì 31 agosto alle ore 21.00 a Minturno, in provincia di Latina, in Piazza Portanova. Questa sedicesima edizione è inserita nella programmazione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Delle Grazie, patrona principale della città.

Patrocinato dall’Associazione Fonografici Italiani (A.F.I.), dal Comune di Minturno, dalla XVII Comunità Montana Lazio, dalla Proloco di Minturno e da RTG Telegolfo, il Minturno Musica Estate 2022 è diretto da Pasquale Mammaro, affiancato sul palcoscenico da Elena Ballerini, prossima concorrente della dodicesima edizione di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti su Rai 1 e Ilenia de Sena, giornalista sportiva di Telelombardia e conduttrice di Business TV 24.

“Anche quest’anno ho scelto per Minturno Musica Estate 2022 grandi nomi del mondo della musica, della TV e dello spettacolo – le parole di Pasquale Mammaro, il manager lungimirante che negli ultimi Festival di Sanremo ha colpito nel segno con la proposta di grandi artisti come Il volo, Diodato, Orietta Berti e Rettore – Dopo un periodo di arresto generale, siamo ripartiti con entusiasmo, con la voglia di portare con lo spettacolo, momenti di spensieratezza, di festa e di condivisione”.

L’elenco degli ospiti presenti al Minturno Musica Estate 2022 è folto e comprende artisti di fama internazionale: da Orietta Berti a Riccardo Fogli, passando per la Little Tony Family, Davide De Marinis e le Deva, fino a The Super 4 e Michele Zarrillo. Non mancano le sorprese dell’ultimo minuto: parliamo DI Fausto Leali e dei Gemilli di Guidonia.

E ancora: la Bottega dell’Arte (che a Minturno ritorna dopo tanti anni celebrando la reunion del gruppo), Piero Mazzocchetti, Matteo Faustini, Paolo Vallesi, Lino Barbieri con la sua comicità e la poliedrica Emanuela Aureli con i suoi mille personaggi. In anteprima, Luca Guadagnini & Band, Marc, i The Fuzzy Dice e Matteo Grandi. Direttamente dal fortunato programma di Carlo Conti, The Band, andato in onda su Rai 1, i Gemini.











