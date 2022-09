Mio Figlio Nerd/ Su Rai 1 il film con Maximilian Ehrenreich

Mio Figlio Nerd, film di Rai 1 diretto da Pia Strietmann

Mio Figlio Nerd va in onda oggi, sabato 3 settembre, su Rai 1 a partire dalle ore 17.15. Si tratta di una commedia pellicola tedesca del 2016 con la regia di Pia Strietmann. Il titolo originale in lingua tedesce è Mein Sohn Der Klugscheisser e nel cast troviamo Alwara Höfels, Maximilian Ehrenreich, Adam Bousdoukos, Barbara Philipp, e Heikko Deutschmann. Nel cast di Mio Figlio Nerd troviamo Alwara Höfels nella parte di Deborah, ma l’attrice tedesca nata nel 1982 è conosciuta per diversi ruoli, dal suo esordio al cinema in Keinohrhasen nel 2007 alle sue interpretazioni televisive, come quelle per il poliziesco Tatort.

Alwara vive a Berlino e nel 2014 ha vinto il premio TV dell’Assia come migliore attrice ed è attiva anche a teatro, dove esordisce nel 2006 con l’opera Opfer von Dienst di Christoph Mehler, mentre sempre per lo stesso regista, nel 2009 calca il palcoscenico in Baal di Bertold Brecht; Maximilian Ehrenreich è invece Jerome, il protagonista della storia: nato nel 2003, ha preso parte a diversi spot pubblicitari in Germania, prima di esordire nel 2013 nella pellicola satirica Der Minister; da allora la sua filmografia è in continua crescita, con ruoli come quello di Chris nel film per famiglie Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft del 2018; il successo arriva nel 2014 con la sua interpretazione ne das Buch des Lebens.

Adam Bousdoukos è un attore tedesco con origini greche, conosciuto al cinema per La Sposa Turca del 2005 e per i suoi numerosi ruoli televisivi come quelli in Edel&Starck, 14° Distretto e Tatort. Nel cast, anche Heikko Deutschmann, austriaco, attore teatrale e regista, famoso per la serie TV Tonio & Julia o per il suo ruolo nel ciclo di Inga Lindström.

Mio Figlio Nerd, la trama del film

Protagonista del film Mio Figlio Nerd è Jerome (Maximilian Ehrenreich) un timido adolescente alle prese con i bulli della scuola; Jerome però è anche un ragazzino intelligente e talentuoso, e sua madre Deborah (Barbara Höfels) autista di bus, non sa come fare per mettere in luce tutte le capacità del figlio.

Intanto a scuola Jerome inizia a ribellarsi ai suoi compagni, rischiando però di passare dalla parte del torto e facendosi quasi espellere. La psicologa che segue il ragazzo, intuendone le capacità, consiglia a Deborah di trasferire Jerome in una scuola per studenti virtuosi, ma la donna si oppone nonostante l’entusiasmo del figlio, temendo di doversi separare dal ragazzo. Jerome, però, non ha intenzione di rinunciare a questa opportunità e si fa aiutare dal suo amico Said, studiando per superare l’esame di ammissione.











