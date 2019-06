Mirabilandia, bimbo morto annegato/ 8 sul registro degli indagati, anche la mamma

Salgono a otto gli indagati a seguito della morte del bambino di 4 anni presso la piscina “Mirabeach”, parco acquatico situato all’interno di Mirabilandia, Ravenna (Emilia Romagna). Oltre alla mamma del piccolo, sul registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo, risultano esservi altri sette soggetti, la cui identità per ora non è stata resa nota. Nei confronti degli otto, l’accusa è comunque sempre la stessa, omicidio colposo in cooperazione. Stando a quanto rilevato dai colleghi di Fanpage, stamane si è tenuto un briefing a cui hanno partecipato Alessandro Mancini e Daniele Barberini, i due pm titolari e coordinatori dell’inchiesta, nonché i carabinieri che stanno investigando, e gli ispettori della Medicina del Lavoro dell’Ausl, che dovranno accertare gli strumenti e la capacità del personale in servigio in occasione della morte di Edoardo Bassani. Come detto sopra, non sono stati resi noti i nomi degli indagati, ma secondo Fanpage non è da escludere che nel gruppo faccia parte anche il bagnino di salvataggio che era di turno mentre il bimbo di 4 anni annegava.

MIRABILANDIA, BIMBO MORTO ANNEGATO: 8 INDAGATI

Si tratta comunque di ipotesi da verificare anche perché al momento nessuno è stato interpellato dagli inquirenti ad eccezione della madre del bimbo. Le forze dell’ordine stanno puntando l’attenzione proprio nei confronti della donna, che avrebbe dovuto vigilare sul figlio e che pare si sia allontanata per una manciata di secondi, nonché sul servizio di salvataggio e sull’organizzazione all’interno dello stesso parco. A breve potrebbero quindi scattare gli avvisi di garanzia, che potrebbero coinvolgere vari dipendenti e responsabili di Mirabilandia. Il parco giochi non è stato chiuso dopo la tragedia visto che la procura di Ravenna non ha rivelato alcuna carenza in tema di sicurezza, e di conseguenza non si è provveduto al sequestro di beni o di cose dello stesso parco di divertimenti. Nella giornata di domani si terrà infine l’autopsia sul corpo del piccolo Edoardo, anche se le cause del suo decesso sembrerebbero ormai certe: morto per annegamento.

